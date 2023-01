26 de „exploratori” de la LT ”Constantin Stere” au fost într-o „vizită inopinată” la Arhiva din Soroca

Ieri, 25 ianuarie 2023, membrii cercului de turism „Exploratorii” ai Centrului de Creaţie al Copiilor şi Adolescenţilor „Speranţa” din municipiul Soroca au vizitat Serviciul Arhivă a Consiliului raional Soroca. Pe parcursul vizitei, copiii au avut posibilitatea să cunoască istoria instituţiei, au văzut depozitele și condițiile tehnice de păstrare a documentelor, au descoperit modalitățile de cercetare şi au înțeles cum are loc funcționarea unei insituții arhivistice.

26 de elevi din clasele a V-a și VI-a de la Liceul Teoretic „Constantin Stere” sunt membrii cercului de turism „Exploratorii”, tot ei sunt norocoșii care au ocazia să descopere noi obiective turistice din Republica Moldova. Copiii au parte și de lecții tereotice, studiază teme turistice și vizionează filme documentare.

„În primul semestru al anului de studii 2022-2023 la orele practice, au avut parte de o excursie captivantă în satul Rudi din raionul Soroca. Printre obiectivele turistice vizitate au fost: Arcul Geodezic Struve, Peștera Răposaților, râul Bulboana din Rezervația Rudi-Arionești. Au învățat și cum se instalează un cort”, ne-a vorbit Marina Omelcenco, conducătoarea al Cercului de turism “Exploratorii”.

Copilașii, au vizitat Cetatea Soroca, acest monument istoric unic în arhitectura construcțiilor defensive ale Republicii Moldova l-au memorat cu siguranță pentru toată viața. La fel, au învăţat despre semnificaţia monumentelor din piatră amplasate în apropierea rîului Nistru.

„Revenind la ore după vacanţă, au venit cu forţe şi curiozităţi noi, aşa am observat, ca conducător de cerc , că sunt dornici de a cunoaşte şi vedea ceva din trecutul oraşului. Mi-a venit ideea să mergem cu ei în vizită la Serviciul Arhivă din Soroca. Acolo, am fost întâmpinaţi de doamna Alina Mîțu, şefa Serviciului Arhivă. Doamna Alina, ne-a povesit despre istoria instituţiei, despre ceea ce este și ce reprezintă o „arhiva”. Am fost ghidaţi de doamnele Ludmila Cojocaru, specialist principal şi Ana Manea, arhivist. Doamnele au fost foarte receptive, și ne-au oferit posibilitatea să vedem depozitele și condițiile tehnice de păstrare a documentelor, am descoperit modalitățile de cercetare şi am înțeles cum funcționează o insituție arhivistică”, a mai adăugat doamna Marina.

Pentru semestrului II, conducatoarea Cercului de turism “Exploratorii” Marina Omelcenco, a planificat un șir de evenimente și de excursii turistice, precum ar fi: Marcarea Zilei Internaţionale a Ghidului de Turism ( Excursie prin centrul istoric al municipiului Soroca ) ; Excursie la monumentul Lumânarea Recunoştinţei ; Marcarea Zilei Planetei Pământ ; „Rugă pentru Pace” – la mănăstirile „Sfânta Treime „ satul Saharna şi „Adormirea Măicii Domnului”, satul Ţîpova din raionul Rezina ; Marcarea „ Ziua Nistrului ” ; dar și multe multe altele. Le dorim micilor „exploratori” cât mai multă energie.