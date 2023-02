17 elevi ai Colegiului de Arte „Nicolae Botgros” au devenit laureați ai Festivalului-Concurs republican „Floarea Omeniei”

Recent, la Chișinău a avut loc Festivalul-Concurs Republican „Floarea Omeniei” dedicat operei lui Grigore Vieru. Acest eveniment a fost organizat de către Aurelia Berdiev și Galina Serbușan, la 11 februarie 2023. Ajuns la cea de-a XII-a ediție, festivalul a avut drept punct tangențial promovarea și valorificarea creației literare și artistice a marelui poet basarabean Grigore Vieru.

La probele de concurs s-au înscris 398 de elevi din 37 de instituții de învățământ. Participanții au avut oportunitatea de a se manifesta în domeniul artistic la una din cele 5 secțiuni de concurs a festivalului „Floarea omeniei”, ediția a XII-a. Printre participanții câștigători, au fost 17 elevi ai Colegiului de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca. Concursul a fost organizat la mai multe secțiuni, elevii fiind evaluați și apreciați de un juriu competent – personalități notorii ale culturii naționale.

1. Interpretare de cântec SOLO

Ceban Ilona – Premiul Mare (profesor Avramioti Olga, corepetitor Rusnac Irina);

2. Recital de poezie (grup)

Bulat Daniela, Celac Ana, Malendra Tudor, Grosu Marin, Panevschi Ecaterina, Gaina Valeria – Premiul Mare (profesor Grițenco Tamara);

3. Recital de poezie individual

Șevciuc Igor – Premiul Mare, Aspru Nicanor, Dodița Ina – Locul I, Rotaru Ala – Locul II, Cemâzga Andrei – Locul III (profesor Grițenco Tamara);

4. Interpretare cântec în grup

Duet: Buzatu Liubovi, Voronă Denis – Locul I (profesor Avramioti Olga, Coșciug Valentin, corepetitor Rusnac Irina)

Trio: Buzatu Liubovi, Voronă Denis, Babin Teodora – Locul I (profesor Avramioti Olga, Coșciug Valentin, corepetitor Rusnac Irina)

5.Atelier de creație Arta Plastică

Surdu Ana-Maria – Locul I (profesor Ruga Tatiana, Cebotari Nicolae);

6. Creație proprie digitală posterxpoem

Cernopolc Radu – Locul III (profesor Cebotari Nicolae, Ruga Tatiana)

„Pentru prima dată particip la așa un concurs de talie republicană. Am rămas foarte uimit atunci când am fost anunțat că am luat premiul mare. Am primit un apel telefonic de la profesoara mea doamna Tamara Grițenco și m-a luat prin suprindere căci nu știa cum să-mi spună că am luat premiul mare la acest festival. Nu-mi venea să cred, credeam că e o glumă. Am colegi din grupă care au primit și locul I și locul II, dar am fost susținut și de ei că mi-a fost acordat mie premiul mare la festivalul concurs republican „Floarea Omeniei” dedicat operei lui Grigore Vieru”. A fost greu, dar s-a meritat totuși această participare, pentru că la final, s-a văzut rezultatul pentru care am muncit”, ne-a spus Igor Șevciuc, elevul Colegiului de Arte „Nicolae Botgros”, Soroca, deținătorul premiului mare la secțiunea recital de poezie individual.