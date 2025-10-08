Ziua Profesorului sărbătorită la IP Gimnaziul „Nicolae Cornea” din Zastînca

Recent, cadrele didactice de la IP Gimnaziul „Nicolae Cornea”, satul Zastînca, raionul Soroca, au fost în centrul atenției și aprecierii elevilor și comunității școlare. În semn de recunoștință, elevii au pregătit un început de zi plin de culoare, zâmbete și mesaje de suflet.

Membrii Consiliului elevilor i-au întâmpinat pe profesori cu urări calde, flori și felicitări personalizate, transformând această zi într-o adevărată sărbătoare a respectului și recunoștinței. Atmosfera a fost încărcată de emoție și bucurie, elevii reușind să transmită aprecierea lor pentru dedicarea și răbdarea dascălilor. „Mulțumim tuturor profesorilor pentru efortul, pasiunea și dragostea cu care aprind zilnic lumina cunoașterii în sufletele copiilor!”, au transmis organizatorii.