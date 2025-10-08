Ziua Profesorului sărbătorită la IP Gimnaziul „Nicolae Cornea” din Zastînca

De către
Elena Cornea
-
0
156

Recent, cadrele didactice de la IP Gimnaziul „Nicolae Cornea”, satul Zastînca, raionul Soroca, au fost în centrul atenției și aprecierii elevilor și comunității școlare. În semn de recunoștință, elevii au pregătit un început de zi plin de culoare, zâmbete și mesaje de suflet. 

Membrii Consiliului elevilor i-au întâmpinat pe profesori cu urări calde, flori și felicitări personalizate, transformând această zi într-o adevărată sărbătoare a respectului și recunoștinței. Atmosfera a fost încărcată de emoție și bucurie, elevii reușind să transmită aprecierea lor pentru dedicarea și răbdarea dascălilor. „Mulțumim tuturor profesorilor pentru efortul, pasiunea și dragostea cu care aprind zilnic lumina cunoașterii în sufletele copiilor!”, au transmis organizatorii.


  • ETICHETE
  • EC
Articolul precedentÎn caz de incendiu și cutremur trebuie să știm…
Articolul următorBombon – noul „rai al dulciurilor” deschis la Drochia de o tânără de 18 ani /VIDEO
Elena Cornea
Elena Cornea

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.