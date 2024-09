Ziua egală cu noaptea! Azi începe toamna astronomică

Astăzi, la ora 15:44 are loc echinocțiul de toamnă 2024. Este sfârșitul oficial al verii și începe toamna astronomică. De acum durata zilei scade treptat, iar noaptea devine mai lungă, până la solstițiul de iarnă din 21 decembrie.

Echinocțiul de toamnă are loc în fiecare an spre sfârșitul lunii septembrie. De două ori pe an, ziua și noaptea au aproximativ aceeași durată în emisfera nordică și sudică. Fenomenul poartă numele de echinocțiu.

Singurele excepții sunt în regiunile polare, în zona polului nord începe lunga noapte polară, iar în cea a polului sud, Soarele se va putea observa deasupra orizontului, timp de 6 luni, până la echinocțiul de primăvară. În emisfera sudică a Pământului, data de 22 septembrie marchează începutul primăverii.

Tradiții

În vremuri străvechi, ziua echinocțiului de toamnă era considerată mistică. În multe culturi, se credea că în această zi se deschid porțile invizibile între cer și pământ, de aceea, în această sărbătoare, oamenii obișnuiau să-și îndrepte rugăciunile spre cer, să-și pună dorințe și să-și facă planuri de viitor.

Cam în această perioadă se terminau și muncile agricole – țăranii încheiau recoltarea. Chiar înainte de epoca creștinismului, păgânii mulțumeau naturii și o rugau pentru fertilitate. În trecut, era obiceiul de a servi oaspeții cu plăcinte cu varză și merișoare în această zi.

Cum sărbătoarea era legată de încheierea recoltării, aceasta nu trecea fără mese bogate. Se organizau petreceri mari și se serveau diverse delicii. Se credea că, dacă masa din acea zi va fi plină de dimineața până seara, familia va avea belșug și prosperitate. Pentru a atrage norocul, era obiceiul de a oferi prietenilor și cunoscuților mere.

Ca și în alte date astrologice importante, în ziua echinocțiului de toamnă era obiceiul să se ghicească. Fetele ghiceau în privința viitorului soț și nunții, iar femeile căsătorite – despre dragostea soțului și nașterea copiilor.

Deoarece echinocțiul reprezintă o tranziție între două stări, se credea că trebuie să finalizezi toate treburile începute în acest an sau chiar mai devreme și să-ți plătești datoriile. În schimb, nu era bine să începi noi proiecte în această zi.

Ziua era dedicată femeilor și în special celor care nășteau. După adoptarea creștinismului, echinocțiul de toamnă a fost înlocuit cu Nașterea Maicii Domnului (celebrată pe 21 septembrie).

Semnele vremii

Strămoșii noștri credeau că vremea din timpul toamnei va fi la fel ca în ziua echinocțiului. Dacă ziua era însorită, se considera că ploile lungi și frigul nu vor veni curând.

De asemenea, se făceau previziuni pentru iarnă. Dacă în acea zi salcia își pierdea frunzele, urma o iarnă geroasă. O iarnă rece era prevestită și de prezența frunzelor îngălbenite pe mesteceni.

Ce este mai bine să nu faci în ziua echinocțiului de toamnă

Se consideră că echinocțiul de toamnă trebuie petrecut cât mai calm posibil. În această perioadă nu este bine să începi noi proiecte, afaceri sau să faci achiziții mari. Mai degrabă, este indicat să faci o retrospectivă a trecutului și să acorzi atenție sănătății tale și stării sufletești.

În plus, se crede că în această zi nu este bine să începi reparații, să te cerți sau să te superi pe cei din jur. Este important să fii ospitalier și să nu refuzi ajutorul nimănui. Gândurile negative pot distruge energia pozitivă a zilei și pot aduce ghinion.