Zeci de așezări ucrainene, fără electricitate după un atac rusesc cu drone

Localnicii reacționează la locul unui atac cu drone în Kiev, Ucraina, pe 10 iulie 2025, în contextul invaziei rusești în desfășurare. Cel puțin două persoane au fost ucise la Kiev, iar multe altele au fost rănite în Ucraina, în urma atacurilor rusești efectuate peste noapte în regiunile Kiev, Cernihiv, Sumî, Poltava, Kirovohrad și Harkov, a confirmat Serviciul de Urgență de Stat.

„În prezent, centrul regional și 44 de așezări din comunitatea teritorială Oleksandrivka au fost parțial deconectate de la alimentarea cu energie electrică” – susțin aceștia, pe aplicația de mesagerie Telegram.

De asemenea, unele locuințe private au fost avariate, iar transportul feroviar a fost perturbat.

Serviciile de urgență au raportat că au izbucnit trei incendii și că nu au existat victime.

Viceprim-ministrul ucrainean Oleksi Kuleba a declarat că forțele ruse au vizat infrastructura feroviară și că „astfel de atacuri au un scop clar: să perturbe transportul de pasageri și de mărfuri (…), să pună presiune suplimentară asupra oamenilor și a economiei.”

