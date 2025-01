Youth Social Innovation Camp – Tabăra de iarnă care a unit tinerii prin inovație socială

În perioada 19-22 ianuarie curent, pensiunea „Eco Vila” din Orheiul Vechi a găzduit 60 de tineri din raionul Drochia, dornici să identifice și să dezvolte soluții inovatoare pentru problemele din comunitatea lor.

Sub îndrumarea coordonatorilor și mentorilor echipei Center for Assistance and Information of Young Economists „Certitudine”, participanții au fost încurajați să colaboreze, să-și împărtășească ideile și să-și dezvolte abilități esențiale pentru schimbarea socială.

Întâmpinați într-o atmosferă plină de energie, entuziasm și creativitate, tinerii au avut oportunitatea de a forma echipe diverse, fiecare aducând un set unic de competențe și perspective. Workshop-urile interactive au reprezentat punctul central al experienței, oferind participanților șansa de a analiza probleme reale din comunitățile lor și de a identifica soluții sustenabile.

Această experiență valoroasă a fost nu doar un exercițiu de inovare socială, ci și o sursă de inspirație și motivație, determinându-i pe tineri să contribuie activ la schimbarea societății. La finalul taberei fiecare comunitate a fost remunerată cu jocuri de masă. În următoarele 3 luni urmează să se organizeze un set de activități care va contribui la schimbarea problemei spre bine, acestea fiind planificate în cadrul taberei, alături de mentorii workshop-urilor.

Evenimentul face parte din proiectul „Tinerii pentru Comunitate și Schimbare”, implementat de CISTE „Certitudine” cu sprijinul financiar al USAID Moldova, prin intermediul Programului Comunitatea Mea, implementat de IREX Moldova.

Ioana BOLEA, membră HTSJ, Centrul de Creație a Copiilor Drochia