Turismul în raionul Soroca: POTENȚIAL vs REALITĂȚI (I)

Se zice că acuratețea unei femei se vede după camera ei de baie, atitudinea statului față de oameni — după spitale și policlinici, iar economia țării — după calitatea drumurilor. La acestea eu aș mai adăuga că potențialul turistic al unei localități se măsoară prin aceea cum aceasta exploatează bogăția pe care i-a lăsat-o Dumnezeu… Or, despre potențialul turistic și realitățile din domeniu s-a vorbit, recent, în cadrul unei dezbateri redacționale, la care au participat Robert Cerari, președintele Asociației Obștești „Bare Rom”, consilier municipal; Marina Omelcenco, specialist la Direcția raională Cultură și Tursim; Sergiu Sochircă, directorului Hotelului „Central”; Victoria Pușcaș, reprezentanta Bazei de odihnă „Visomie”; Aliona Leșcinschi, vicedirectoare a Agenției de turism ”Valentina Tur”; Vadim Șterbate, jurnalist, autorul cărții „99 destinații turistice din Republica Moldova”.

Marina OMELCENCO, specialist la Direcția raională Cultură și Turism Soroca: Obiectivul de bază al instituției pe care o reprezint este valorificarea potențialului turistic, atât de important în această parte a Republicii Moldova, și promovarea imaginii raionului Soroca ca destinație turistică. În această ordine de idei, Direcția cultură și turism elaborează Agenda evenimentelor de interes turistic și o plasăm pe pagina web a Consiliului raional. La fel edităm materiale promoționale, iar în acest an suntem pe ultima sută de metri în ceea ce privește elaborarea unui Ghid al bucatelor tradiționale în localitățile din raionul Soroca. Foarte interesantă a fost o expoziție de fotografii cu genericul „Satele ca destinație turistică”, în cadrul căreia am încercat să scoatem în evidență importanța satelor în circuitul turistic. În acest proiect au fost incluse toate localitățile din raionul Soroca. Interesant este faptul că grație acestor expoziții înșiși locuitorii satelor noastre au descoperit lucruri frumoase, despre care nu știau… În strategia de dezvoltare a raionului Soroca avem planificate niște activități până în anul 2024, pe care trebuie să le realizăm. Ne propunem să elaborăm și să edităm Ghidul traseelor turistice din raionul Soroca. De altfel, anul trecut am elaborat trei rute turistice tematice: Ruta religioasă — cu includerea localităților cu cele mai atractive lăcașe sfinte, Ruta istorică și Ruta meșteșugarilor. Până la sfârșitul acestui an, va fi editată și Ruta gastronomică, iar pentru viitor ne propunem Ruta ecoturistică și Ruta agroturistică. După care vor urma Harta turistică a raionului Soroca și Ghidul prestatorilor de servicii turistice.

Robert CERARI, președintele Organizației Obștești „Bare Rom”, consilier municipal: Ca popor migrator, rromii din toate timpurile au exploatat și cele mai ascunse locuri ale planetei, or așa a fost și mai este stilul nostru de viață. Probabil, puțină lume nu cunoaște despre Soroca și soroceni, iar acest lucru se datorează și faptului că raionul și orașul nostru a avut cu ce se mândri din punct de vedere turistic. Să ne aducem aminte, bunăoară, de Baza Turistică „Victoria”, care ne-a dus faima în fosta Uniune Sovietică și nu numai. Regretabil faptul, dar în ultima vreme s-a mai pierdut din această faimă, deși Cetatea este acolo unde a fost, Nistrul curge la vale, meșterii populari sunt la fel de dibaci ca înainte și, în sfârșit, Dealul Țiganilor mai este o atracție turistică. Fără îndoială, viața merge înainte, dar aceasta nu înseamnă că trebuie să uităm tradițiile și îndeletnicirile care aduceau la Soroca turiști din toată lumea. În aceste condiții noi dorim să revenim la ceea ce a fost și să repornim lucrurile frumoase… Pentru viitor avem în plan să facem o șatră în sensul direct al cuvântului, așa cum o făceau rromii înainte — fără curent electric, la aer curat, cu un dans țigănesc autentic, cu o zeamă la foc de tabără și toate celelalte ingrediente specifice unei șatre de rromi. Vă asigur că vom face ceva ce nu va exista în alte părți nu doar a Moldovei, dar și a Europei. Deja primii pași au fost făcuți și, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom realiza acest proiect. Sunt convins, sută la sută, că Soroca turistică va renaște, inclusiv prin participarea noastră.

Victoria PUȘCAȘ, reprezentanta Bazei de odihnă „Visomie”: Afacerea noastră a luat naștere spontan, probabil, fiindcă atunci când venea cineva în ospeție, nu prea aveam cum să-i distrăm — mergeam la Cetate, la Lumânarea Recunoștinței, în Dealul Țiganilor… și cam atât. Fiind odată la Cosăuți, pe malul Nistrului, am găsit un loc foarte pitoresc, care ne-a captat atenția și care, în opinia noastră, putea fi un loc unde turiștii și acei care doreau să se odihnească departe de zgomotul orașului. Până la urmă, am realizat acest vis și astăzi baza noastră este vizitată de soroceni și de oaspeți ai raionului. Nu suntem instituția care așteaptă ca cineva să ne dea bani, or ne dezvoltăm de unii singuri, investind veniturile în afacere. Pe de altă parte, suntem deschiși la orice provocare și la oricare activitate care ne-ar permite să ne promovăm. Într-un final, ne dorim foarte mult să facem și noi ceva frumos pentru oameni, pentru turiști. Chiar dacă există și obstacole, cum ar fi pandemia, bunăoară… În ceea ce privește colaborarea cu alți prestatori de servicii turistice, noi mereu am propus și ne dorim în continuare să propunem turiștilor care vin la noi diferite trasee atractive, locuri de cazare sau alimentare. Interesant este faptul că mulți turiști preferă să trăiască câteva zile în condiții mai spartane și noi le oferim această posibilitate.

