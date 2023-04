Victor Botnari: Despre târgul Soroca și apariția Cetății Soroca în vechile documente / VIDEO

Observatorul de Nord continuă colaborarea cu Muzeul de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat” din Soroca, în ceea ce privește istoria plaiului natal. În cadrul rubricii „Să ne cunoaștem istoria”, Victor Botnari, directorul interimar al muzeului, a continuat să dezvăluie detalii fascinante despre zona târgului Soroca și despre cum apare în vechile documente istoria Cetății Soroca.

In vechile documente istorice, Cetatea Soroca apare sub diferite denumiri, cum ar fi “Soroki”, “Saroka”, “Sarocka”, “Soroka” sau “Sorocka”. Aceasta a fost mentionata pentru prima data in documentele istorice din anul 1499, in timpul domniei lui Stefan cel Mare, care a construit Cetatea Soroca pentru a apara regiunea impotriva invaziilor tatare.

Un fapt interesant despre Cetatea Soroca este ca aceasta a fost construita in forma de stea cu cinci colturi, un design inovator pentru acea perioada, care a fost inspirat de modelele arhitecturale din Italia. De asemenea, Cetatea Soroca a fost construita din caramida si piatra, iar zidurile sale aveau o grosime de pana la 4 metri.