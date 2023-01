Varza murată: nu doar gustoasă, dar și sănătoasă. Patru motive să consumi varză murată și cine nu ar trebui să consume varză murată.

Varza murată are multe beneficii pentru sănătate. Puține persoane cunosc însă toate beneficiile pe care le are acest produs delicios. Varza murată nu este doar gustoasă, ci și sănătoasă. Când varza este fermentată, legumele proaspete sunt îmbogățite suplimentar cu vitamine și noi substanțe valoroase, care rămân în produsul finit încă 10 luni.

Procesul de fermentație implică bacterii lactice. Când intră în intestine împreună cu varza, aceste bacterii normalizează și îmbunătățesc microflora. Prin urmare, varza murată trebuie consumată de persoanele care suferă de constipație. În varză murată există acid lactic, care combate eficient bacteriile periculoase, inclusiv bacteriile Escherichia coli (E. coli). De asemenea, nutriționiștii recomandă includerea acestui produs minune în alimentație dacă trebuie să scazi nivelul colesterolului rău din sânge.

Ajutor în curele de slăbire. Varza este un produs dietetic, iar în forma sa acră are puține calorii. Așadar, dacă vrei să pierzi în greutate, consumă varză murată. Vei vedea, că varza murată te va ajuta să scapi ușor de câteva kilograme în plus. Nutriționiștii spun că varza murată are proprietăți miraculoase de curățare a intestinelor.

Combate toxicoza. Saramura cu varză murată este eficientă pentru toxicoză, ajutând viitoarele mămici să scape de senzația incomodă de greață.

Elimină constipația. De asemenea, varza murată conține o cantitate suficientă de fibre, care previn constipația intestinală, ajută la eliminarea toxinelor din organism și la absorbția oligoelementelor. Un alt ingredient activ, fitoncidul, previne reproducerea Staphylococcus aureus piogen și o serie de alte microorganisme.

Cine nu ar trebui să mănânce varză murată?

În ciuda tuturor proprietăților benefice enumerate ale verzei murate, în unele cazuri poate fi chiar dăunătoare, deoarece are un conținut ridicat de acizi organici. Din această cauză, varza murată nu este recomandată persoanelor care au probleme cu glanda tiroidă și pancreasul; care au hipertensiune arterială și insuficiență renală; care au pietre la fiere sau cele care au ulcer gastric sau duodenal.

