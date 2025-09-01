„Valorile care ne unesc” – început de an școlar la Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca / VIDEO

Astăzi, la Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca, a fost dat start noului an de învățământ sub genericul „Valorile care ne unesc”. Curtea instituției a fost plină de emoții și zâmbete, unde elevii au venit însoțiți de diriginți, profesori, părinți și prieteni, pentru a marca împreună această zi deosebită.

Ceremonia de deschidere a fost una caldă și plină de semnificații. S-a vorbit despre educație, pace și prietenie – valori care stau la baza formării unei noi generații. Invitații și profesorii au transmis mesaje de încurajare, subliniind că școala nu este doar un loc de învățare, ci și un spațiu unde se clădește viitorul fiecărui tânăr.

Unul dintre cele mai emoționante momente a fost sunetul primului clopoțel, care a răsunat puternic și clar, vestind începutul unui nou capitol pentru toți elevii colegiului.

Evenimentul s-a încheiat într-o atmosferă festivă, cu aplauze, urări de succes și promisiunea unui an școlar plin de realizări.

Reportaj video realizat în cadrul studioului pentru tineri MoJo, de la „Observatorul de Nord".

Reporter MoJo: Marian Ceban