Valentina Bulat: „Visul meu de copil a fost să fiu pilot de avion”

Am crescut la Florești, unde zburau foarte multe avioane și visul meu de copil a fost să fiu pilot de avion. Acuma zbor mult numai în calitate de pasager. Și totuși pe vremea studenției am studiat la DOSAAf cursuri de parașutism, am sărit de trei ori cu parașuta de la 800 de metri și am simțit toată plăcerea!

Mai apoi visul s-a schimbat în altă direcție, să devin învățătoare, am fost pe un timp scurt învățătoare de limbă și literatură rusă la Ciripcău. Acolo am activat împreună cu soțul meu Nicolae, care m-a ajutat mult. Pe urmă destinul m-a adus la Soroca, unde am activat în alt domeniu împreună cu Nicolae.

Valentina Bulat, ex-muzeograf

P.S.: De Ziua Internațională a Copiilor am propus maturilor să ne vorbească despre visele din copilărie realizate peste ani și cum a fost calea spre ele.