Vacanță sub acorduri de chitară / VIDEO

Știți cum sună vechiul cântec „La portiță la Gheorghiță” pe ritmuri de chitară? Evsevia, Iustinia și Bogdan din Drochia sunt trei verișori pasionați de muzică. În ultimele zile, un videoclip în care Evsevia și Iustinia interpretează la chitară un cântec vechi, „La portița la Gheorghiță”, a devenit viral pe internet. Deși nu este prima dată când cele două fete cântă în duet, ele sunt hotărâte să continue și mai departe.

În familia lor, muzica este o tradiție care se transmite din generație în generație, părinții și bunicii au fost mereu apropiați de muzică, fie că a fost vorba de instrumente, fie de cântat. Evsevia și Bogdan sunt parte a ansamblului de chitariști „Punctul pe I”, iar Iustina își dorește mult să ajungă pe scenele mari, ca Andra Măruță și Iuliana Beregoi.

„În familia noastră aproape toți cântă, fie la instrumente, fie cu vocea. Eu cânt la instrument, și anume la chitară. Datorită profesorului Vitalie Bîrgău, am înțeles că nu mă pot dezlipi de chitară. În viitor, aș vrea mereu să am chitară lângă mine, să fie în colțul camerei și să se uite mereu la mine, iar eu la ea. Cântăreața mea preferată este Irina Rimes, deoarece ea, prin muzică, dăruiește multe emoții, pe care nu toată lumea le înțelege, dar ea știe cum să le arate și eu le înțeleg”, ne-a spus Evsevia Casapciuc.

Cântecul „La portița la Gheorghiță”, interpretat de Evsevia și Iustina, care a devenit distribuit și comentat în mediul online, are o istorie foarte frumoasă. Povestea începe la bunici, în Mîndîc, unde fiecare vacanță este marcată cu muzică și voie bună. Grădina bunicilor, un loc decorat cu dragoste și atenție, devine scena talentaților nepoți. Într-o simplă zi, fetele, navigând pe internet, au auzit acest cântec în interpretarea altor fete.

„Am căutat versurile și acordurile, le-am învățat. Când am început să îngân acest cântec, Iustinia a fost prima persoană care a auzit și a spus: ‘Hai să cânt și eu cu tine.’ Am încercat să interpretăm această piesă împreună și s-a primit destul de frumos. Ne-au auzit bunicii și ne-au încurajat să filmăm, mătușa a scos telefonul și ne-a filmat. După care, mătușa a postat filmulețul video pe o rețea de socializare și s-au pornit diferite comentarii, distribuiri, lumea ne scria în privat și ne lăuda. Noi am fost foarte bucuroase și am primit un car de emoții pozitive. Ceea ce pare a fi complicat din start – nu e chiar așa; dacă ai dorința de a cânta, nu e complicat nimic”, a mai adăugat Evsevia.

Sensul cântecului a fost înțeles de ambele fete: „Cea bogată spunea că tata îi va da patru boi și o turmă mare de oi. Deoarece ea avea mai multă încredere în tatăl ei și știa că, dacă nu va merge ceva bine cu ea, tatăl ei o va ajuta și o va susține. Dar nu mereu e posibil acest lucru, deoarece trebuie să faci un lucru și singură, căci nu mereu în viață va fi cineva alături de tine, va trebui să faci un pas singură. Cea săracă știa că poate să reușească și singură și știa că acel Gheorghiță o place pe ea așa cum este ea și nu cu turma de oi sau cu turma de boi”.

Evsevia are un vis: își dorește să formeze o formație de familie și să interpreteze cântece într-un repertoriu inedit. Bogdan este membru al ansamblului „Punctul pe I” de patru ani și își dorește noi concerte și piese de succes, iar Iustinia este cea mică, cu o voce de înger, care mai și cântă la pian și, într-o zi, va urca pe scenele mari ale lumii. Cu sprijinul familiei și al profesorului, acești tineri au toate șansele să își transforme visurile în realitate.

„Cea mai înaltă apreciere ne-au dat bunicii; ca orice bunici, încurajează nepoții ca să ajungă niște oameni mari, cum și-au dorit ei, dar poate nu au reușit sau au reușit și vor ca și noi să ajungem mari și să fim cunoscuți de toată lumea, să fim respectați, să avem mulți prieteni, să fim niște oameni cum trebuie să fim”, a mai povestit Evsevia.

În fiecare acord de chitară și în fiecare cântec interpretat, Evsevia, Iustinia și Bogdan aduc o parte din inima lor, inspirându-i pe cei din jur și demonstrând că pasiunea și munca asiduă pot deschide uși neașteptate.