Unui fost primar i s-au confiscat averi nejustificate în valoare de peste 900 de mii de lei

De către
OdN
-
0
63
Image: 873075933, License: Royalty-free, Restrictions: , Model Release: no

Curtea de Apel Nord a respins apelul ex-primarului comunei Negureni, raionul Telenești, Grigore Munteanu, al soției sale și al persoanelor aflate la întreținere, păstrând definitiv hotărârea Judecătoriei Orhei privind confiscarea averii nejustificate în valoare de peste 900 de mii de lei, comunică moldpres.md

Potrivit Autorității Naționale de Integritate (ANI), în urma controlului averii și intereselor personale desfășurat în septembrie 2020, s-a constatat că ex-primarul, familia și persoanele aflate la întreținere au dobândit bunuri cu o valoare substanțială ce depășește veniturile realizate în perioada ianuarie 2012 – ianuarie 2019. Diferența nejustificată a fost evaluată la 902 750 de lei.

La 25 iunie 2021, ANI a transmis cauza în instanță pentru dispunerea confiscării averii nejustificate, iar la 19 august 2025 Judecătoria Orhei a expediat titlul executoriu către Serviciul Fiscal de Stat pentru punerea în aplicare a hotărârii.

Recent magistrații Curții de Apel Nord au confirmat caracterul nejustificat al averii și au menținut măsura confiscării în beneficiul statului.


Articolul precedent16 soroceni au fost incluși în listele celor 21 de concurenți electorali înregistrați pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie
Articolul următorEmoții și entuziasm la Liceul Teoretic „Petru Rareș” din Soroca: 120 de copii au pășit pentru prima dată în clasa I / GALERIE FOTO
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.