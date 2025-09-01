Unui fost primar i s-au confiscat averi nejustificate în valoare de peste 900 de mii de lei

Curtea de Apel Nord a respins apelul ex-primarului comunei Negureni, raionul Telenești, Grigore Munteanu, al soției sale și al persoanelor aflate la întreținere, păstrând definitiv hotărârea Judecătoriei Orhei privind confiscarea averii nejustificate în valoare de peste 900 de mii de lei, comunică moldpres.md

Potrivit Autorității Naționale de Integritate (ANI), în urma controlului averii și intereselor personale desfășurat în septembrie 2020, s-a constatat că ex-primarul, familia și persoanele aflate la întreținere au dobândit bunuri cu o valoare substanțială ce depășește veniturile realizate în perioada ianuarie 2012 – ianuarie 2019. Diferența nejustificată a fost evaluată la 902 750 de lei.

La 25 iunie 2021, ANI a transmis cauza în instanță pentru dispunerea confiscării averii nejustificate, iar la 19 august 2025 Judecătoria Orhei a expediat titlul executoriu către Serviciul Fiscal de Stat pentru punerea în aplicare a hotărârii.

Recent magistrații Curții de Apel Nord au confirmat caracterul nejustificat al averii și au menținut măsura confiscării în beneficiul statului.