Un moldovean câștigă cât un elvețian în două zile. Republica Moldova, la coada Europei salariale!

Potrivit celui mai recent clasament Numbeo 2025 privind salariul mediu lunar net (după taxe), Republica Moldova se situează pe locul 67 din 127 de țări, cu un venit mediu de 728,8 dolari pe lună. Țara se află imediat după Palestina (729,8 de dolari) și peste Albania (705,8 de dolari) și Ucraina (485,6 de dolari), informează bani.md

În regiunea Europei de Est, Moldova rămâne printre statele cu cele mai mici salarii, de aproape 1,5 ori mai reduse decât în România (1.076 de dolari) și cu 40% sub media din Bulgaria (1.212 de dolari). Totuși, veniturile din Moldova depășesc ușor pe cele din Armenia, Georgia și Belarus.

La nivel global, podiumul este condus de Elveția (7.560 de dolari), Luxemburg (5.425 de dolari) și Islanda (4.628 de dolari), urmate de Singapore și Statele Unite. Diferența dintre salariul mediu elvețian și cel moldovenesc este uriașă – de peste 10 ori.

În clasament, România ocupă poziția 48, Polonia locul 39, Lituania locul 40, iar Serbia se află pe 54, cu un salariu mediu net de 926 de dolari, cu 200 de dolari mai mare decât în Moldova. Țările cu cele mai mici salarii din lume rămân Madagascar (113 de dolari), Siria (51 de doalri) și Cuba (35 de dolari).

Datele Numbeo reflectă diferențe semnificative între economiile lumii, dar și între țările Europei de Est, unde Moldova continuă să recupereze lent decalajul salarial față de vecinii săi din UE.