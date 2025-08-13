Tradiții și reguli în Postul Adormirii Maicii Domnului

Creștinii ortodocși de stil vechi au început astăzi, 14 august, Postul Adormirii Maicii Domnului, un post de 14 zile, care este considerat unul dintre cele mai importante din an. Acest post se încheie pe 28 august, când este prăznuită Adormirea Maicii Domnului.

Ca durată, Postul Adormirii Maicii Domnului este mai scurt decât Postul Paștelui și cel al Crăciunului, dar mai aspru decât Postul Nașterii Domnului și al Sfinților Apostoli. Deși este un post strict, are o singură zi de dezlegare la untdelemn, pește și vin, pe 19 august, când este sărbătorită Schimbarea la Față.

Acest post este cunoscut și sub numele de Postul Sfintei Marii sau Sântămăriei, și îi pregătește pe credincioși pentru cele două mari sărbători din luna august: Schimbarea la Față pe 19 august și Adormirea Maicii Domnului pe 28 august.

Potrivit tradiției bisericești, postul este la fel de aspru ca cel dinaintea Paștelui. Luni, miercuri și vineri, credincioșii nu consumă alimente în prima parte a zilei, marți și joi mănâncă doar legume fierte, fără ulei, iar sâmbătă și duminică este permis consumul de ulei și vin. (SURSA: moldova1.md)