Top 5 cele mai scumpe automobile scoase la vânzare în Republica Moldova – cea mai valoroasă costă 17 milioane lei

Unul dintre principalele portaluri de anunțuri din Republica Moldova, are printre categoriile importante vânzarea automobilelor. Deși sunt rulate, unele dintre ele costă o avere, iar de banii aceștia îți poți lua câteva case frumoase. În fruntea clasamentului sunt Lamborghini, Rolls-Royce și Mercedes. Iată un top 5 al anunțurilor de vânzare a celor mai scumpe automobile, pentru luna august 2024.

Locul 5

Pe locul 5 este un Mercedes S-Class, anul fabricației 2024. Sedanul este vândut de un dealer auto și are un rulaj de 1501 km. Capacitatea motorului este de 4 000 cm³, iar prețul este de 279 900 €, adică peste 5 400 000 lei.

Locul 4

Mașina plasată pe locul 4 este un Rolls-Royce Dawn din 2016. Cabrioletul ar avea un kilometraj de 45 000 km, iar capacitatea motorului este de 6 592 cm³. prețul este de 284 999 €, cam peste cinci milioane și jumătate de lei.

Locul 3

Alt Rolls-Royce, de această dată de model Cullinan, costă peste șase milioane de lei, adică 312 499€. SUV-ul cu rulaj este din 2019, are un kilometraj parcurs de 38 000 km, iar motorul de sub capotă are capacitatea de 6 749 cm³.

Locul 2

Al treilea Rolls-Royce din acest top este un model Ghost, fabricat în 2021. Automobilul ar avea un kilometraj de 21 000 km, și un motor la fel cu capacitatea de 6 749 cm³. Prețul în euro este de 327 999€, iar în lei moldovenești de peste șase milioane și 300 mii de lei.

Locul 1

Un Lamborghini Aventador Roadster din 2021 este pe primul loc al acestui top, cu prețul de peste 870 mii euro, adică aproape 17 milioane de lei. Mașina are un parcurs de 1704 mile, iar capacitatea motorului este de 6 000 cm³.

Menționăm că majoritatea acestor mașini se află peste hotare și pot fi aduse la comandă.