Toate drumurile duc spre Teatrul din Soroca, unde vă așteaptă „Lumea lui Guguță”

Astăzi și mâine, la Teatrul „Veniamin Apostol” din Soroca este jucat în premieră spectacolul „Lumea lui Guguță”, după creația lui Spiridon Vangheli și în regia lui Alexandru Cozub. Duminică reprezentația teatrală va fi pusă în scenă la ora 14:00, iar luni la orele 12:00 și 15:00. Istețul Guguță, demult merita un spectacol adevărat și iată, s-a realizat, anunță organizatorii.

„Lumea lui Guguță” este al doilea spectacol realizat de Teatrul din Soroca după opera lui Spiridon Vangheli, în colaborare cu același regizor, după „În cătușile Siberiei”, prezentat în premieră acum un deceniu. „La cei 90 de ani ai scriitorului, după cum știți, Teatrul „Veniamin Apostol”, susținut de administrația Direcției Învățământ de atunci, a organizat spectacolul stradal „SECOLUL GUGUȚĂ”, cu participarea impunătoare a instituțiile preșcolare, școlare și a spectatorilor, ne zice Petre Popa, Directorul Teatrului „Veniamin Apostol”. Imediat după această manifestare de amploare, am elaborat un Regulament și am anunțat desfășurarea Festivalului zonal de teatru pentru amatori: „COLIBA ALBASTRĂ”, care va avea loc pe 11 iunie curent. Ei, aici trebuie să spun că, vorba ceea „Socoteala de acasă nu se potrivește cu cea de la târg”. După o prezență impunătoare la spectacolul stradal, credeam că cele câteva raioane invitate la Festival vor da năvală… Până la moment și-au anunțat dorința de a participa doar două colective (spre mirare, niciunul nu este din Raionul Soroca), dar ne bucură faptul că Teatrul sorocean devine atractiv pentru spectatorii din raioanele megieșe. Acum vă imaginați că noi nu puteam să nu venim cu un spectacol în premieră la Festivalul nostru. S-a născut ușor acest spectacol, or echipa de creație a rămas aceea ca și la spectacolul „În cătușele Siberiei”, tot după Spiridon Vangheli, tot cu studioul „Cortina” de la Teatrul „Veniamin Apostol”, tot cu echipa tehnică a noastră și, ceea ce este foarte important, tot sub bagheta regizorală a regizorului Alexandru Cozub. Sperăm măcar spectator sorocean să avem, dacă nu participanți la Festival, căci cei de la Florești și Dondușeni deja au rezervat locuri. Nu pot să nu-mi exprim mulțumirea față de doamna Cristina Prisacari-Ilieș pentru rezervarea întregii săli de spectacole de la una din reprezentații. Totuși se poate!”