Tinerii și profesorii din Drochia, prezenți la Euro Maraton 2024: „Alerg EU, aleg Europa”

Ziua de 8 septembrie curent a fost una cu adevărat memorabilă, fiind înscrisă în Cartea Istoriei ca o sărbătoare de unitate europeană! În inima Chișinăului s-a desfășurat un spectaculos Euro Maraton 2024.

La acest eveniment sportiv de amploare au participat peste 5.000 de oameni din toate regiunile Republicii Moldova, dar și din străinătate, dornici să promoveze un stil de viață activ și să susțină aspirațiile europene ale țării. Euro Maraton 2024 s-a desfășurat la prima ediție în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău sub sloganul „Împreună alergăm pentru un viitor european”, adunând alergători de toate vârstele și abilitățile, inclusiv copii și persoane cu dizabilități, care au arătat că viitorul european este la fel de divers pe cât este de unit.

Dan Perciun, ministrul Educației și Cercetării, care a alergat alături de cei prezenți, a menționat: „Este foarte multă energie aici, în Piața Marii Adunări Naționale care a devenit „Orășel Sportiv” pentru o zi. Mulțumim că sunteți alături de noi în această duminică. E un eveniment cu un mesaj clar – alergăm cu toții pentru o Moldovă Europeană! Euro Maraton-ul este mai mult decât o simplă competiție sportivă; este o manifestare a determinării, a muncii asidue și a colaborării.”

Alături de alți alergători din toate regiunile Republicii Moldova, au demonstrat solidaritate, entuziasm și spirit competitiv și echipa de alergători din raionul Drochia, ghidați de Iurie Melinte, director al LT „B.P.-Hasdeu”, dar și un neîntrecut maratonist, care a participat la multe curse naționale, nu doar pentru un mod de viață sănătos, dar și pentru un scop nobil de susținere a celor mai triști ca noi și persoane aflate în dificultate. Iurie Melinte a însoțit o echipă de profesori și tineri din raionul Drochia, fiind vocea tuturor celor, care își doresc să fie în familia europeană, inspirați de sloganul „Împreună alergăm pentru un viitor european!”. Echipa din Drochia a fost susținută de Marina Morozova, Deputată în Parlamentul Republicii Moldova, care s-a alăturat alergătorilor drochieni cu mult entuziasm.

„A fost un eveniment grandios care a luat start din Piața Marii Adunări Naționale, Euro Maraton 2024, care a adunat multă lume frumoasă din Republica Moldova și cu o echipă din raionul Drochia, profesori și elevi, am avut onoarea să fim prezenți acolo, – a menționat Iurie Melinte. – Majoritatea tinerilor au fost de la LT „B.P.-Hasdeu” dar am avut tineri și din satele Sofia, Ochiul Alb, Mîndîc și asta ne bucură. A fost un eveniment care a unit sub aceeași idee „Alerg EU, aleg Europa”, promovând modul sănătos de viață. Cei care au alergat au arătat că putem promova Europa la noi acasă. Mulțumim Ministerului Educației și Cercetării pentru buna organizare. Elevii au fost motivați și pentru tricourile foarte reprezentative, pentru medaliile oferite. Majoritatea tinerilor au alergat toate cele trei cercuri, și asta înseamnă că suntem bravo, iar în final au fost menționați cu medalii care semnifică același mesaj „Eu aleg Europa, alerg pentru o viață mai sănătoasă și aduc Europa aici acasă.”

Această filă de istorie va rămâne înscrisă cu litere de aur în inimile tuturor celor care își doresc un viitor prosper, promovează un stil de viață activ, au viziuni clare și pledează pentru o Moldovă Europeană!

Delia DUMITRESCU