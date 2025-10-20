Tinerii din nordul Moldovei, inspirați să devină promotori ai educației media

Pe 11 octombrie curent, Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic „Nortek” din Bălți, a găzduit un eveniment educativ de impact pentru un grup de tineri din nordul Moldovei, participanți ai inițiativelor marca Centrul Media pentru Tineri. Acesta a avut drept scop creșterea motivației adolescenților de a deveni promotori ai educației media și creatori responsabili de conținut.

Tinerii prezenți au fost implicați în trei sesiuni facilitate de ambasadoarele educației media din rețeaua media10tion. Astfel, alături de două colege din nordul țării, am împărtășit informații valoroase prin prezentări și dialog, alternate cu videouri și jocuri de echipă.

Rolul de facilitatoare a fost interesant și provocator, în același timp, însă a venit la pachet cu satisfacția mesajului transmis, cu noi conexiuni și ambiția de a excela. Am fost încântată să ghidez tinerii printr-o călătorie în activitatea rețelei media10tion, a cărei membră sunt din toamna anului 2024. Am debutat cu prezentarea scopului rețelei, a rolurilor membrilor și a rezultatelor cantitative acumulate pe parcursul a trei ani de la lansarea acesteia.

Relatarea experienței personale de implicare în rețea și a impresiilor altor membri s-a axat, în special, pe desfășurarea unei activități în comunitate (școală, centrul de tineret ș.a.) despre igiena informațională și o chestionare ulterioară a participanților despre necesitatea educației media. Un obiectiv principal a fost promovarea metodologiei și a rezultatelor Studiului național privind alfabetizarea media și informațională în Republica Moldova. Jocul de echipe pe care l-am pregătit a testat cunoștințele și ingeniozitatea tinerilor despre rețelele sociale, sursele de informare de încredere, controlul parental și protecția în mediul online, inteligența artificială. În acest mod, participanții nu doar au fost familiarizați cu studiul, dar și s-au bucurat de o atmosferă de învățare, cooperare și distracție. Totodată, am comunicat participanților câteva concluzii personale formulate în urma deținerii, în cadrul acestui studiu, a rolului de operatoare în chestionarea colegilor de clasă.

Elena Bajereanu studiază la Bălți și a relatat despre experiența sa în cadrul unui stagiu de creare de conținut, subliniind etapele pe care le-a parcurs și cum provocările s-au transformat în oportunitați de creștere personală și profesională. Participanții au vizionat un material realizat în cadrul stagiului, care se numără printre cele care au înregistrat o popularitate notabilă în mediul online. Așadar, Elena a dovedit cum conținutul elaborat de interni a ajuns la mii de tineri din Republica Moldova și a contribuit la creșterea vizibilității redacțiilor locale.

1 de 6

Nicoleta Reaboi, orginară din Glodeni, a povestit cu entuziasm tinerilor despre activitatea Media Cluburilor din țără – spații dedicate tinerilor care doresc să-și dezvolte abilitățile de creare de conținut multimedia și să contribuie activ la viața comunității lor. Aceasta a adus în prim-plan experiența sa la nivel local, prezentând procesul de deschidere al Media Clubului și durabilitatea acestuia. Mai mult decât atât, Nicoleta a captat atenția publicului prin prezentarea unor videouri realizate de echipa Media Clubului din Glodeni, demonstrând modul în care pasiunea, dedicarea și colaborarea au fost catalizatoare ale succesului și afirmării echipei din care face parte.

La finalul evenimentului tinerii au avut parte de o discuție interesantă cu Alexandru Manole, creator de conținut din Bălți, care le-a vorbit despre ce înseamnă să faci un video viral pe TikTok, punând accent pe creativitate, originalitate și adaptarea la tendințele momentului. El le-a oferit sfaturi despre cum să aleagă temele care atrag atenția publicului, dar și despre cum să gestioneze comentariile negative sau atacurile online, încurajând o atitudine matură și echilibrată în fața „hate-ului”.

Schimbul de idei și exemple concrete de implicare, într-un cadru energic, a oferit participanților nu doar informații relevante, ci și inspirația de a fi mai activi în comunitățile lor, îmbrățișând rolul de promotori ai educației media. Am fost încântată să particip la acest eveniment, întrucât astfel de inițiative aduc o contribuție considerabilă în construirea unei generații conștiente, critice și pregătite să facă față provocărilor lumii digitale. Mulțumesc Centrului Media pentru tineri – echipă care investește în vocea și potențialul tinerilor din Republica Moldova, pentru încrederea oferită.

Adriela Bejenari,

membră a rețelei media10tion,

corespondentă VIP HTSJ, Centrul de Creație Drochia