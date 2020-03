Andrei Năstase, Maia Sandu, Octavian Țâcu…și COȘMARUL DE LA TOAMNA

Ceea ce trebuia să se întâmple, aproape patru ani în urmă sau poate și mai înainte, s-a întâmplat: unul din liderii opoziției moldovenești, Andrei Năstase, a fost propus de colegii din Partidul Platforma Dreptate și Adevăr (PPDA) drept candidat la funcția de președinte al RM. Altfel spus, ceea la ce se făceau aluzii de ceva vreme trebuia doar de legiferat printr-un document cu ștampilă, lucru dus la finalitate de curând. Recunoscut de colegi și prieteni (nu și de altă lume, inclusiv de pe dreapta) ca o persoană cu verticalitate (chiar dacă uneori această „rigiditate” nu este înțeleasă de toată lumea) și ca un politician de „format” nou, care nu prea merge la compromisuri și care nu-și ascunde „dragostea” față de actuala conducere de la Chișinău, domnul Andrei Năstase va fi, cu siguranță, un cap de afiș la alegerile prezidențiale din toamna acestui an și va fi, fără doar și poate, unul din candidații care îi va sta ca un os în gât lui Dodon, care tot mai des își etalează planurile napoleonice și nu ascunde faptul că îi place al dracului de tare să fie dus în fiecare seară și adus în fiecare dimineață de la Condrița cu exortă, „ca împărații”.

Persoană contestată în repetate rânduri de multă lume, inclusiv și de umila mea persoană, Andrei Năstase are două calități de valoare pe care nimeni nu poate să i le conteste: curajul de a merge dârz înainte, chiar dacă uneori calcă serios prin străchini și nu ar strica să-și mai tempereze emoțiile (rușii zic — „vzeati bâca za roga”) și tenacitatea proverbială când este vorba de a-și atinge scopul propus, chiar dacă uneori caută vinovatul în eșec din afară, dar nu în propria persoană. Pe de altă parte, același Andrei Năstase este autorul unor greșeli la fel de proverbiale, care ușor pot fi etichetate drept copilărești sau de conjunctură. În acest context, să ne aducem aminte cum Năstase a cochetat cu reprezentanții stângii în căutarea unor dividende efemere sau de declarația lui mai mult decât stranie despre batista care trebuie pusă pe țambal. Acestea și alte acțiuni și declarații nu puteau să rămână fără consecințe și la alegerile din toamnă cineva (chiar mulți!) o să-i „scoată ochii”, cu siguranță… În fine, dacă partidul a decis, așa să fie! Mai cu seamă că proaspătul candidat își asumă uriașa responsabilitate de a scăpa RM de corupție și de a crește nivelul de trai al oamenilor. Ca să nu mai vorbim de obiectivele supreme ale PPDA — „…dreptate pentru toți și pentru fiecare, libertate, stat de drept și justiție independentă, reîntregirea familiilor și integrare europeană”. Aș vrea să știu și eu omul care este împotriva acestor deziderate și alegătorul care își dorește altceva.

De altfel, dacă această decizie a PPDA nu ne-a surprins pe acei care nu suntem indiferenți de ceea ce se întâmplă în politica moldovenească, pentru doamna Maia Sandu, lidera PAS, propunerea colegilor a fost o surpriză. „Este adevărat ca avem un nou format de discuții în care avem patru partide politice și am avut câteva discuții în acest format. Am discutat destul de general și puțin despre alegerile prezidențiale în acest format și da, ne-a surprins această decizie a Platformei DA, chiar daca ei anterior au mai zis în presă că dacă nu se găsește o soluție până în martie, atunci vor lua ei o decizie. Am luat act și o respectăm, e decizia unui partid politic”. Adică, doamna Sandu recunoaște că cei de la PPDA și-au respectat cuvântul (au așteptat luna martie) și că nu ar fi loc pentru supărare. Ba mai mult, și PAS-ul trebuie să decidă de curând cine va fi candidatul la prezidențiale. Eu, de exemplu, nu cred că vom avea surprize și că doamna Sandu va fi o concurentă serioasă pentru domnul Năstase. Spre supărarea unora și spre deliciul altora… La rându-i, președintele în exercițiu, dar și viitorul candidat, aproape în proporție de sută la sută, Igor Dodon nu a pierdut ocazia să mai toarne benzină pe foc (cunoscând foarte bine că relațiile dintre liderii Blocului ACUM s-au răcit, în ultima vreme), etichetând decizia PPDA drept „o mișcare inteligentă”. Adică, atunci când doi se bat, al treilea (eu) câștigă. Probabil, Dodon a speculat și cu faptul că este și președintele Federației de șah, utilizând un limbaj mai degrabă sportiv, decât politic: „Eu îi urez succese orișicărui cetățean al RM care a luat decizia să participe la campania prezidențială. Mai este timp până în septembrie. Unii au decis să se lanseze mai devreme pentru a pune în situație de șah foștii sau actualii parteneri. Eu înțeleg această mișcare, este o mișcare inteligentă. Nu am decât să le urez succese. Eu încă nu sunt în campania electorală. Noi avem alte priorități”. Or, politica nu este șah, iar Andrei Năstase nu este un „orișicare”.

Acestea fiind spuse, trebuie să constatăm un lucru. Pe dreapta politică se configurează câteva candidaturi (Țâcu, Năstase, Sandu…), care nu vor face altceva decât să ducă electoratul în derută, iar pe stânga este liniște și pace, lucru care trebuie să ne pună pe gânduri… Vorba lui Andrei Năstase: „Cel mai mare coșmar care se poate întâmpla RM este ca în toamna acestui an Igor Dodon să câștige un nou mandat de președinte”.