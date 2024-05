Suvenire Magnetice cu Cod QR de la Mihail Focșa / VIDEO

Pe sculptorul Mihail Focșa l-am întâlnit într-o după-amiază, muncind în atelierul său din preajma Cetății Soroca. Concentrat fiind, cioplea cu dedicare în pereții miniaturali ai cetății Soroca. De opt ani, zi de zi, fiecare detaliu al cetății este realizat cu meticulozitate, iar procesul de creație este unul fascinant, care cere multă răbdare și precizie.

De-a lungul acestor ani, Mihail Focșa a adunat o colecție impresionantă de suvenire. De o lună încoace, are 22 tipuri de suvenire cu magnet, fiecare având un cod QR. Acestea oferă o experiență interactivă, permițând celor care le achiziționează să acceseze un conținut multimedia. Prin scanarea codurilor QR, admiratorii lucrărilor lui Mihail pot vedea imagini cu Ștefan cel Mare în picioare, dar și cele mai frumoase locuri din Soroca și din întreaga Republică Moldova. Totul este acompaniat de renumita melodie „Hora de la Nord” a Orchestrei Lăutarilor, creând o legătură între tradiție și modernitate.

„Tot timpul căutăm ceva nou, de aceea am hotărât ca, de ceva timp, în operele pe care le confecționez să fie și ceva ce nu s-a mai întâlnit la noi, la Soroca. Un prieten de-al meu din Chișinău a venit cu ideea de a confecționa suvenire cu magnet și cod QR. Am apreciat și am hotărât că da, ar fi bine să fie ceva inovativ și la noi. Mă bucur mult când vin vizitatorii la Cetatea Soroca, trec și pe la mine aici, dacă tot sunt în preajmă, și îmi apreciază munca. Știți, nici banii aceștia nu-mi trebuiesc, pentru că aprecierea lor mai mult costă”, ne-a spus domnul Mihail Focșa.

Aceste suvenire nu sunt doar obiecte decorative, ci și o modalitate de a promova cultura și tradițiile locale. Ele capturează esența locurilor și a istoriei Moldovei, făcându-le accesibile pentru oricine și oriunde s-ar afla.