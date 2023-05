Succes remarcabil pentru un elev din Soroca la concursul „CHIMIA, știința vieții” din Galați

Cătălin Mușcinschi este un tânăr ambițios din Soroca care a participat la concursul regional „CHIMIA, știința vieții” găzduit de Liceul „TRAIAN VUIA” din Galați. Competiția a fost structurată în trei secțiuni, iar Cătălin s-a remarcat în mod impresionant obținând premiul cel mare în secțiunea „Chimia prin experimente”. Concursul „CHIMIA, știința vieții” este o competiție școlară anuală ce se desfășoară la liceul „TRAIAN VUIA” din Galați. Ediția a 7-a a acestui eveniment reprezintă o oportunitate unică pentru elevii pasionați de chimie de a-și demonstra cunoștințele și abilitățile în acest domeniu fascinant.

„Este deosebit de lăudabil că am obținut premiul mare și că juriul a apreciat lucrarea mea. Sunt nespus de fericit că la sfârșit de an școlar am fost onorat cu așa distincție frumoasă. Concursul a fost desfășurat în România. Acest premiu mă motivează să continui să îmi dezvolt abilitățile și să particip și la alte concursuri”, ne-a spus Cătălin Mușcinschi, deținătorul premiului mare.