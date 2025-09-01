Structura anului școlar 2025-2026: de la A la Z

Planul-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal pentru anul de studii 2025/2026, aprobat de Ministerul educației și cercetării prevede că, orele vor începe în data de 1 septembrie 2025 (luni) și se vor finaliza în data 29 mai 2026 (vineri). Elevii vor avea patru perioade de vacanță, două dintre care au fost lungite.

Durata anului de studii 2025/2026 va fi de la 1 septembrie 2025 până la 31 august 2026 și va avea următoarea structură:

# semestrul I: 1 septembrie – 24 decembrie 2025;

# semestrul II: 9 ianuarie – 29 mai 2026 sau 12 ianuarie – 29 mai 2026 (dar cu recuperarea zilei de 9 ianuarie).

Pentru clasele a IX-a și a XII-a anul de studii se va încheia în data de 25 mai 2026.

Pe parcursul anului școlar, elevii vor merge de patru ori în vacanță:

# vacanța de toamnă: 27 octombrie – 2 noiembrie 2025;

# vacanța intersemestrială (de iarnă): 25 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026;

# vacanța de primăvară: 5-8 martie 2026;

# vacanța de Paște: 11-20 aprilie 2026.

Tezele semestriale în învățământul liceal vor fi organizate pe parcursul anului de studii, după următorul program:

# sesiunea de iarnă, în perioada 8-19 decembrie 2025;

# sesiunea de vară, în perioada 11-22 mai 2026.

Sesiunea de examene se va desfășura:

# la absolvirea învățământului primar, clasa a IV-a, în perioada 12-21 mai 2026;

# la absolvirea învățământului gimnazial, clasa a IX-a, în perioada 4-15 iunie 2026;

# la absolvirea învățământului liceal, clasa a XII-a, în perioada 2-19 iunie 2026.

