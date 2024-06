Strigăt de disperare: “Ajutați-mă să-mi salvez mama!”

Mariana Pasatețcaia, luptă cu cancerul și se află într-o cursă contra cronometru pentru a primi tratamentul ce-i va salva viața. Cu sesiuni de chimioterapie în desfășurare, familia se pregătește de o intervenție chirurgicală importantă în România, dar costurile sunt prea mari pentru ei. Iată apelul lor pentru oamenii de bună credință.

“Mama mea, Mariana Pasatețcaia, este diagnosticată cu cancer la stomac, în stadiul 4. Ea se tratează în Republica Moldova, face sesiuni de chimioterapie, dar este nevoie de o intervenție chirurgicală, și am decis să o operăm în România. Am găsit un medic foarte bun, dar din păcate este o clinică privată și nu avem posibilitate, la moment, să acoperim toate cheltuielile necesare, dar și nu putem trage timpul. Vă rog, dacă puteți și aveți posibilitatea să ne ajutați, să strângem bani pentru a fi operată în România, vă vom fi foarte recunoscători. Eu vă mulțumesc din suflet la toți. Intervenția chirurgicală ne va costa aproximativ 7 mii de euro, plus cazarea pe 10 nopți și analize. Puteți face transferul pe card bancar – 5102 1800 6309 4649, Banca MAIB, pe numele Elena Cetulean“.