STOPFALS! ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРАВДУ ОБ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ Р. МОЛДОВА

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OdN
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Ложная и спекулятивная информация об энергетической безопасности часто распространяется, чтобы посеять панику и вызвать социальное недовольство. Если мы будем лучше информированы, то не будем подвержены дезинформации. Сила в нас самих и в нашем желании узнать правду. Перейди по представленной ниже ссылке, чтобы узнать больше о текущих стратегических проектах по развитию газотранспортной сети в Молдове – Министерство энергетики.

STOP FALS! – кампания против ложной и тенденциозной информации, проводимая Ассоциацией независимой прессы (API), представляет в инфографике ответы на вопросы об энергетическом секторе, которые часто становятся источником фейковых утверждений и спекуляций. #НетДезинформации #СообщаемФейки

Самая надежная защита от лжи — это правда. Мы призываем тебя быть ответственным гражданином и помочь правде в борьбе с дезинформацией. Для этого сообщай о найденных фейках на сайте semnale.stopfals.md!


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OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

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