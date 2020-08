Picii de la CS „Soroca-Baschet” au primit ceea ce au meritat – Cupa și Medaliile de aur ale campionatului RM!

Baschet

În plină pandemie a venit sărbătoarea pe ulița celor mai tineri baschetbaliști soroceni – în prezența părinților, autorităților publice locale, președintelui Federației moldovenești de baschet, antrenorilor picilor din echipa U-12 le-a fost înmânată Cupa pentru ocuparea locului I în campionatului Republicii Modova, zona Nord și medaliile de aur, precum le stă bine unor campioni. Să menționăm faptul că titlul de campioană U-12 este cel mai „mic” ca vârstă, dar nu ca și importanță (ba dimpotrivă). Iată numele campionilor:

FILINCOV Alexandru

SARABUN Danila

STAHURSCHII Octavian

MOLDOVAN Călin

IGUMNOV Timur

RUSU Rodion

ALEXEEV Maxim

PANAS Cristian

SVETENCO Alexei

SERATILĂ Maxim

CRUDU Serghei – antrenor

JITNIUC Andrei – manager.

Svetlana PĂUNESCU, vice președinta raionului Soroca: Din partea Consiliului raional și a domului președinte salut și felicit această frumoasă echipă pentru succesul obținut. Le mulțumesc tinerilor sportive pentru această întâlnire deosebită, în plină pandemie, când astfel de sărbători sunt rare. Pentru băieți este prima medalie de aur, dar sunt convinsă că nu și ultima. Doresc echipei să persevereze și să nu uite de înțelepciunea populară, care spune că într-un corp sănătos este o minte sănătate. Din partea Consiliului raional vă pot spune că veți avea întotdeauna susținerea noastră.

Alexandru ABRAMCIUC, președintele Federației moldovenești de baschet: Întotdeauna am venit cu plăcere la Soroca, fiindcă aici mereu se face performanță. Pe terenul de baschet suntem rivali și ne luptăm fiecare pentru victorie, iar în viață suntem prieteni. Unul din prietenii mei vechi este antrenorul Serghei Crudu, care face lucruri mari și frumoase la Soroca. Mă bucur să particip la ceremonia de decernare a Cupei și medaliilor de aur campionilor din cea mai fragedă categorie de vârstă, U-12. Pe de altă parte, orașul dumneavoastră este unul din puținele care an de an participă în campionatele naționale cu câte 4-6 echipe. Mulțumesc pentru colaborare autorităților publice raionale și părinților acestor bravi băiețași.

Serghei TÂMCO, directorul Școlii sportive din Soroca: Acești copii – campioni la cea mai mica categorie de vârstă sunt, cu siguranță, viitorii componenți ai echipelor mari și, de ce nu, a selecționatei Republicii Moldova. În postura mea de director al Școlii sportive mulțumesc pentru colaborare federației naționale de specialitate, părinților și, bineînțeles antrenorului. Suntem în așteptarea altor succese, la fel de răsunătoare.

Serghei CRUDU, antrenorul echipei: Când am început activitatea de antrenor, mai bine de 20 ani în urmă, nu mă gândeam că o să am și echipe-campioane, Realitatea, spre bucuria mea, a întrecut orice așteptare or, în această perioadă am devenit campioni ai Republicii Moldova, la diferite categorii de vârstă, U-14, U-16, U-18, echipa de seniori și acum, U-16, echipa care stă la baza piramidei noastre. Pe tot parcursul anilor am avut și am susținerea autorităților raionale, părinților, buneilor, societății civile în general. Acum aici, la Soroca, avem toate condițiile pentru a ne antrena și pentru a face performanță. Mulțumesc din suflet discipolilor mei, care mi-au făcut acest cadou fără preț – titlul de campioni ai Republicii Moldova. Astfel de succese îmi dau putere și speranță pentru viitor…

Din partea noastră nimic mai mult decât felicitări tinerilor sportivi! Slavă și onoarea antrenorului!