TOP 10 salarii în fotbalul mondial!

Jurnaliștii de la Marca au prezentat clasamentul celor mai bine plătiți fotbaliști din lume, ierarhie unde Lionel Messi a urcat pe prima poziție. Potrivit Hotnews, Messi și-a prelungit, în cele din urmă, contractul cu FC Barcelona, argentinianul urmând să încaseze 43 de milioane de euro pe an. Cu această performanță, Lionel a devenit cel mai bine plătit fotbalist al planetei.

Carlos Tevez a coborat pe doi, cu 38 de milioane de euro pe stagiune, bani pe care îi primește de la Shanghai Shenhua. Ultima treaptă a podiumului este completată de Neymar (PSG) – 36 de milioane de euro pe an.

TOP 10 salarii in fotbalul mondial:

1. Lionel Messi (FC Barcelona) – 43 de milioane de euro pe an

2. Carlos Tevez (Shanghai Shenhua) – 38 de milioane de euro pe an

3. Neymar (PSG) – 36 de milioane de euro pe an

4. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) – 34 de milioane de euro pe an

5. Oscar (Shanghai SIPG) – 24 de milioane de euro pe an

6. Gareth Bale (Real Madrid) – 23 de milioane de euro pe an

7. Ezequiel Lavezzi (Hebei China Fortune) – 22 de milioane de euro pe an

8. Hulk (Shanghai SIPG) – 20 de milioane de euro pe an

9. Paul Pogba (Manchester United) – 17 de milioane de euro pe an

10. Graziano Pelle (Shandong Luneng) – 15 de milioane de euro pe an

