Diego Simeone – cel mai plătit antrenor de fotbal. Încasează 43.200.000 euro anual euro

Francezii de la L’Equipe au realizat topul celor mai bine plătiţi antrenori din fotbal. Cel mai mult câştigă Diego Simeone, tehnicianul celor de la Atletico Madrid, care este remunerat cu 43.2 milioane de euro brut pe sezon, transmite Știri.md cu referire la Mediafax.

Următorii clasaţi sunt din Premier League, Pep Guardiola (Manchester City), cu 23.28 de milioane de euro brut pe an, Jose Mourinho (Tottenham Hotspur) şi Jurgen Klopp (Liverpool), amândoi cu 17.52 de milioane de euro brut pe an. Pe locurile 5 şi 6 sunt Zinedine Zidane (Real Madrid), care primeşte 16.8 milioane de euro brut pe an, şi Antonio Conte (Inter Milano), 16.65 milioane de euro brut pe an. Antrenorul numit recent la Barcelona, Quique Setien, este remunerat cu 6 milioane de euro pentru fiecare stagiune.

SURSA: mediafax.ro