Echipa ideală din fotbalul european: Cine este marele absent

Site-ul englez goal.com a realizat echipa ideală din fotbalul european, după ce s-a scurs prima jumătate de sezon. Jurnaliştii britanici au ales fotbalişti din primele cinci ligi importante din Europa, Bundesliga, La Liga, Ligue 1, Premier League şi Serie A.

Marele absent din „primul 11” al englezilor este vedeta echipei Juventus, Cristiano Ronaldo, transmite Știri.md cu referire la Mediafax. Cel mai bun portar a fost ales Keylor Navas, goalkeeperul campioanei Franţei, PSG, în vârstă de 33 de ani. Niciun portar din cele cinci campionate nu a reuşit să primească atât de puţine goluri câte a luat Navas, 12. În plus are şi cel mai bun procent al mingilor salvate, 83,02 %. Pe postul de fundaş dreapta, Trent Alexander-Arnold (Liverpool) este titularul britanicilor. Chris Smalling (AS Roma) şi Virgil Van Dijk (Liverpool) sunt în centrul defensivei, iar apărătorul dreapta este din echipa lui Jurgen Klopp, Andy Robertson. Pe postul de mijlocaş dreapta se află Angel Di Maria. Argentinianul de 31 de ani are 10 goluri şi 11 pase decisive în 24 de meciuri pentru parizieni în toate competiţiile. În centru se află Di Maria, în centrul terenului se află Casemiro (Real Madrid), în timp ce pe flancul stâng este Kevin De Bruyne (Manchester City). În atac au fost aşezaţi Lionel Messi (Barcelona), Robert Lewandowski (Bayern Munchen) şi Jadon Sancho (Borussia Dortmund).

mediafax.ro