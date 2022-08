„Soroceanul” Charlie, la cei patru anișori este ambasador și colaborează cu magazinele americane

La cei patru anișori, Charlie este ambasador și colaborează cu două magazine americane de articole pentru animale de companie. „Am primit un mesaj de la Wag and Tail, care a spus că le-a plăcut pagina noastră și ne-a propus o colaborare. Am primit cu mare plăcere această propunere, după, Charlie a primit cadou două bandane. Am făcut o fotografie în ele, am postat pe pagina noastră și am expediat pozele și la magazin. Cățelușul nostru a fost adăugat în lista ambasadorilor lor, și pozele au fost postate la ei pe profil. De asemenea, acum cooperăm cu magazinul Pack and Leashes. Ultimul nostru look – cu papion și lesă de ananas – este de la acest magazin”.

Iubește mozzarella, vara adoră cireșele, terciul nu îl prea preferă, doar dacă i se adaugă smântână și carne. Îi mai plac și diferite bunătățuri pentru câinii, îndeosebi bețișoarele cu carne de vită. Pentru ședințele foto, familia Bajan, comandă hăinuțe speciale din magazinele online, mai procură uneori și din magazinele pentru copii. Precum copilașii se bucură de orice jucărie, așa și Charlie are jucării preferate. Are o colecție întreagă de porci de diferite mărimi și culori.

Pentru a promova contul și a vedea care public este mai activ, au organizat de două ori tombele cu premii. „Concursurile s-au adresat în primul rând copiilor, ei sunt publicul nostru cel mai activ. Am pregătit un coș mare de dulciuri – ciocolate și diferite gustări, un cadou special – o cănuță c fotografia lui Charlie”.

1 of 6