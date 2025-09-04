Șofer amendat la Soroca pentru conducere în stare de ebrietate

De către

Un șofer din muncipiul Soroca a fost sancționat cu o amendă de 35.000 de lei și a rămas fără permis pentru o perioadă de șase luni, după ce a fost depistat conducând sub influența alcoolului.

Incidentul s-a produs în dimineața zilei de 8 iunie 2025. În urma testării cu aparatul etilotest, în aerul expirat al conducătorului auto a fost depistată o concentrație de 0,21 mg/l alcool, valoare care corespunde gradului minim de ebrietate stabilit prin lege.

Pe acest caz a fost întocmit proces-verbal contravențional, iar dosarul a ajuns ulterior pe masa instanței.

Acest caz reamintește asupra riscurilor și consecințelor legale ale consumului de alcool la volan, chiar și în cazul unei concentrații minime.