DEZBATERE: Procesul de vaccinare: nu-i lăsăm virusului nici o șansă! (II)

Redacția ziarului „Observatorul de Nord”, cu scopul informării populației cu privire la însemnătatea imunizării, dar și a impulsionării procesului, a organizat dezbateri la tema vaccinării. La dezbateri au participat doctor Maria Cernopâscaia, medic-igienist la Centrul de Sănătate Publică Soroca; doctor Lucreția Trofimov, medic de familie, purtător de cuvânt la Centrul de Sănătate Soroca; doctor Valeriu Bordian, vicedirectorul Spitalului raional „Anatolie Prisacari”; Oleg Nastas, primarul comunei Regina Maria; Veaceslav Bogdan, reprezentant al Societății civile, inginer în telecomunicații.

Veaceslav BOGDAN: Dumnezeu ne-a dat dreptul să alegem și eu țin la această alegere — să mă vaccinez sau nu. În ceea ce mă privește, eu am o teorie aparte, or pământul nu stă pe loc, dar mereu se învârte în jurul axei sale, cu o viteză de 1500 km/oră. Adică, permanent totul este în mișcare, inclusiv și virușii, care sunt într-o mutație permanentă. Nu întâmplător se zice că omul mereu are nevoie de acomodare la noile condiții, la fel și virusul are nevoie de acest proces, ceea ce înseamnă că vaccinul pe care îl aplicăm acum contra virusului care persistă în acest moment nu poate fi benefic pentru virusul de peste câteva clipe, care este deja altul. Probabil, multă lume nu va fi de acord cu mine, considerând această teorie absurdă, și în primul rând, nu vor fi de acord farmaciștii și acei care profită de pe urma acestor pandemii.

Oleg NASTAS: Trebuie să luăm exemplul țărilor populația cărora se vaccinează masiv, fie și din considerente economice, în primul rând. Chem toată lumea să nu politizeze procesul de vaccinare și să se imunizeze în beneficiul lor și a celor din preajmă. Cu cât mai degrabă ne vaccinăm, cu atât mai degrabă scăpăm de măști și de alte astfel de „accesorii”.

Vă propunem să vizionați un material VIDEO la temă: