Discursul Ministrului Afacerilor Externe la dezbaterea deschisă a CSONU privind implementarea Rezoluției 2532 (2020)

Domnule Președinte, Secretar de Externe Raab,

Permiteți-mi să încep prin a mulțumi Regatului Unit pentru organizarea acestei discuții astăzi. Apreciez, de asemenea, informările despre provocările cu care ne confruntăm în ceea ce privește disponibilitatea, accesibilitatea și distribuția vaccinurilor COVID-19 în regiunile afectate de conflicte.

Pe măsură ce evaluăm impactul pandemiei și perspectivele de recuperare, inclusiv prin disponibilitatea vaccinurilor, există cinci îngrijorări pe care India ar dori să le împărtășească. Unu, lipsa coordonării globale în ceea ce privește distribuția vaccinurilor va afecta zonele afectate de conflict și țările mai sărace. CICR estimează că peste 60 de milioane de persoane din astfel de zone sunt expuse riscului. În al doilea rând, există în prezent o disparitate evidentă în ceea ce privește accesibilitatea vaccinurilor la nivel global. Echitatea în accesul la vaccinuri este importantă pentru atenuarea impactului pandemiei.

În al treilea rând, această diferență necesită cooperare în cadrul COVAX, care încearcă să asigure doze adecvate de vaccin pentru cele mai sărace națiuni din lume. Patru, din punct de vedere economic, costurile distribuției inechitabile a vaccinului sunt cu adevărat masive. Camera Internațională de Comerț prezice că economia globală va pierde până la 9,2 trilioane de USD dacă comunitatea internațională nu reușește să abordeze inechitatea vaccinului.

Și cinci, programele de imunizare de rutină au fost uitate. Din cauza pandemiei, aproximativ 80 de milioane de copii din cel puțin 68 de țări sunt expuși riscului de difterie, rujeolă și poliomielită.

Domnule Presedinte,

Pentru ca lumea să depășeasă pandemia Covid-19 în mod decisiv și să devină mai rezistentă, aș dori să prezint următoarele nouă puncte pentru considerarea noastră colectivă:

I. Încurajați campaniile de vaccinare, împreună cu alte măsuri de sănătate publică, pentru a încetini capacitatea virusului de a infecta oameni noi și de crea mutații în continuare.

II. Colaborați unul cu celălalt la supravegherea genomică pentru a urmări mutațiile și variantele virusului și faceți schimb de informații în acest sens în mod regulat și în timp util.

III. Abordarea eficientă a rezistenței publice la vaccinuri. Informațiile legate de vaccinuri trebuie să fie contextuale, empatice și sensibile din punct de vedere cultural, oferind în același timp fapte științifice și exacte pentru a atenua temerile și preocupările publicului.

IV. Îmbunătățirea infrastructurii de sănătate publică și consolidarea capacității prin programe eficiente de formare în administrarea vaccinurilor, în special în zonele în care infrastructura de sănătate este slabă.

V. Opriți „naționalismul vaccinului”; și încurajați activ internaționalismul. Acapararea unor doze inutile va învinge eforturile noastre pentru a atinge securitatea colectivă a sănătății.

VI. Consolidarea facilității COVAX pentru a asigura distribuția echitabilă a vaccinurilor către toți într-un mod just.

VII. Reluați urgent programele de imunizare din întreaga lume înainte ca viața copiilor să fie amenințată de alte boli. Pur și simplu nu putem schimba o criză de sănătate cu alta.

VIII. Opriți campaniile de dezinformare care profită de această pandemie pentru a-și avansa obiectivele și activitățile nefaste.

IX. Pregătiți-vă proactiv pentru următoarea pandemie globală concentrându-vă pe îmbunătățirea capacităților, dezvoltarea protocoalelor și construirea unei baze de cunoștințe și expertiză.

Domnule Președinte,

India a fost în fruntea acestei lupte globale împotriva pandemiei COVID-19. Am furnizat medicamente necesare, truse de diagnosticare, ventilatoare și PPE-uri către mai mult de 150 de țări, aproximativ 80 dintre ele pe bază de grant. Astăzi, farmacia lumii face un pas înainte pentru a face față provocării globale a vaccinurilor. Două vaccinuri, inclusiv unul dezvoltat în mod indigen, au primit deja autorizație de urgență. În plus, până la 30 de candidați se află în diferite stadii de dezvoltare.

Într-una dintre cele mai mari campanii de vaccinare realizate vreodată, India însăși va vaccina aproximativ 300 de milioane de angajați din domeniul asistenței medicale, vârstnici și persoane vulnerabile în următoarele șase luni. În cadrul programului nostru de vaccinare, care a început acum o lună, au fost imunizate aproape 7 milioane de persoane.

Sub inițiativa Vaccine Maitri, care se traduce prin Prietenia Vaccinurilor, India oferă vaccinuri lumii. Suntem, desigur, o sursă semnificativă de aprovizionare către programul COVAX. În plus, India trimite și vaccinuri direct prietenilor și partenerilor noștri. Începând cu vecinii noștri imediați, 25 de națiuni din întreaga lume au primit deja vaccinuri Made in India. În următoarele zile vor fi furnizate către încă 49 de țări, de la Europa, America de Nord, America Latină, Caraibe până la Africa, Asia de Sud-Est și Insulele Pacificului. Ținând cont de forțele de menținere a păcii ONU care operează în astfel de circumstanțe dificile, am dori să anunțăm astăzi un cadou de 200.000 de doze și pentru ei. Lucrăm activ cu GAVI, WHO și ACT Accelerator. Contribuția noastră a sprijinit și Fondul de urgență SAARC COVID-19.

Domnule Președinte,

Bhagvad Gita afirmă: „Muncește ținând cont intotdeauna de bunăstarea celorlalți”. Acesta este spiritul cu care India abordează provocarea COVID și îndeamnă acest Consiliu să lucreze colectiv pentru a aborda diferitele sale dimensiuni.

Vă mulțumesc Dl. Președinte.

New Delhi

17 Februarie 2021