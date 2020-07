Dependența de internet creează probleme pentru adolescenți

Dependența de internet poate duce la imposibilitatea controlului emoțiilor în cazul adolescenților. Un studiu recent, desfășurat pe 2.800 de adolescenți, cu vârste cuprinse între opt și 11 ani, a dezvăluit faptul că dependența de internet poate duce la o serie de problemele legate de controlul emoțiilor, notează Medicalxpress.

Cercetătorii care a coordonat acest studiu au plecat de la două idei pe seama cărora se dezbate intens în mediul academic: dacă utilizarea compulsivă a internetului duce la dificultăți în ceea ce privește reglarea emoțiilor și dacă dificultățile care stau la baza controlului emoțiilor alimentează comportamentele compulsive.

„Am observat de-a lungul timpului un model de comportament care sugerează că dependența de internet duce la probleme de reglare a emoțiilor, dar nu invers”, explică dr. James Donald, cercetător al Universității Sydney, Australia.

„În ciuda a numeroase dovezi anecdotice și a opiniei populare în acest sens, știm prea puține despre impactul utilizării internetului în mod compulsiv asupra reglării emoțiilor în cazul tinerilor și invers. Am fost surprinși să găsim efectele negative ale utilizării compulsive a internetului asupra capacității de a stabili obiective și de a înțelege emoțiile cuiva, au rămas stabile pe parcursul celor patru ani de studiu”, adaugă cercetătorul.

Problemele emoționale nu sunt un indicator al unei viitoare dependențe de internet

Cercetătorii subliniază faptul că datele lor nu susțin ipoteza că tinerii care au probleme legate de modul în care își gestionează emoțiile au probleme legate de controlare timpului pe care îl petrec în fața ecranelor.

„Cercetările noastre arată că utilizarea compulsivă a internetului are un impact redus asupra proceselor emoționale mai puțin complexe precum acceptarea de sine și conștientizarea”, explică profesorul Joseph Ciarrochi, cercetător al Universității Catolice din Australia.

Oamenii de știință mai explică faptul că programele educaționale prin care tinerii sunt învățați să își controleze emoțiile sunt mai puțin eficiente în comparație cu măsurile mai „directe”, care vizează reducerea timpului petrecut în fața ecranelor.

„De la izbucnirea pandemiei de COVID-19, elevii de liceu sunt mai dependenți de internet ca niciodată. Internetul este atât un site loc învățare cât și de joacă, ceea ce îngreunează capacitatea de monitorizare a părinților”, mai explică oamenii de știință.

Studiul The consequences of compulsion: A 4-year longitudinal study of compulsive internet use and emotion regulation difficulties a fost publicat în Emotion.

sursa: www.descopera.ro