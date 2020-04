„Rog respectuos să fie luată o decizie pozitivă în favoarea doamnei Angela Rusnac…”

SCRISOARE LA REDACȚIE

„Eu as dori sa vin cu un mesaj de sustinere in favoarea doamnei Angela Rusnac in privinta invinuirilor neindreptatite in adresa dumneaei. Eu personal de fiecare data adresandu-ma dupa ajutor la doamna Rusnac am fost cu prudenta, receptivitate si respect ajutata. Si eu si familia mea in ceea ce priveste invinuirile in adresa dumneaei as dori sa afirm faptul ca parintii mei ambii au fost internati in sectia de boli cronice din fostul spital Dispanser de turbeculoza, tata in ianuarie, iar mama in februarie 2020 si nu au avut pretentii nici la conditii nici la calificarea cadrelor medicale, dimpotriva au ramas foarte multumiti de tratamentul primit. De-a lungul timpului cat sunt curata de doamna Rusnac nu am avut motiv de a ma indoi in competenta si calificarea dumneaei, atat in calitate de medic sef cat si in calitate de medic in domeniul pe care il profeseaza. Rog respectuos sa fie luata o decizie pozitiva in favoarea doamnei Angela Rusnac, deoarece intradevar este o persoana cu suflet mare si cu o califcare inalta.”

Polina Timuș, or. Soroca

Parerea mea este sustinuta de:

Timus Serghei – or. Soroca

Dolghier Mariana – or. Soroca

Arion Raisa – or. Soroca

Arion Alexandru – or Soroca

Dolghier Parascovia – comuna Tătărăuca Veche, satul Slobozia Nouă

Dubina Vera – or Soroca

Ardovan Ghenadie – or. Soroca

Stan Ivan – or. Soroca

Druta Silvia – or. Soroca

Druta Leonid – or Soroca