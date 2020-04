STĂM ACASĂ, DAR…SUNTEM MAI APROAPE CA NICIODATĂ! SĂ FIM CU MINTE, NU CUMINȚI!

Nu știu câtă lume a răspuns afirmativ chemării „STAI ACASĂ”, dar știu că rudele și prietenii mei, prinși de pandemie departe de casă, au respectat întocmai regulile impuse de virusul cu coroană. Or, pentru a fi mâine aproape, astăzi trebuie să rămânem departe, în izolare…Și, dacă trăim în era tehnologiilor informaționale, i-am transformat pe aceștea în…„reporteri speciali” și le-am solicitat o felicitare pentru cei de acasă și răspunsul la două întrebări – Care este situația cu coronavirusul în localitatea unde se află? și Cum se vede, de peste hotare, situația cu coronavirusul în Republica Moldova?…

Sergiu TETELEA (Italia, Milano, Carugatti): Situația în regiunea unde locuiesc este încă grea, dar se simte o ameliorare. Oamenii sunt mai descătușați ca la începutul crizei, se simte un pic de relansare, desi mai este mult până la normalitate. Unele întreprinderi mici au început să funcționeze or, lumea înțelege că după pandemie am putea să ne confruntăm cu mari probleme de ordin financiar și economic. Personal muncesc sporadic și aceasta mă ajută nu atât din punct de vedere financiar, cât moral – să stai între patru pereți este la fel de anapoda și în Italia, la fel ca în Moldova. Vreau să menționez grija care o poartă autoritățile țării față de cei contaminați, dar și disciplina italienilor și a tuturor celor care locuiesc în zonă…Referitor la cum se vede gestionarea pandemiei în Republica Moldova nu pot spune prea multe și nu mă pot da cu părerea – și moldovenii se confruntă cu astfel de probleme prima data și este logic să fie și anumite sincope. Pe mine personal mă miră mărimea amenzilor, fiindcă nu știu de unde și cum un moldovean, cu un salariu sau o pensie de 2000-5000 mei lunar ar putea achita o amendă de 22.000 lei. Mi se pare extrem de exagerat, mai cu seamă dacă ții cont de faptul că în Italia amenda pentru persoanele fizice este de 200-300 euro… Celor de acasă și de pretutindeni le doresc sănătate și putere pentru a învinge COVID-ul! Paște fericit la toată lumea! Hristos a Înviat!

Diana STACI (Italia, Toscana, Cașcina): Liniște și pace este în sătucul nostru de lângă Pisa. Suntem departe de epicentrul pandemiei, nu avem cazuri de deces din cauza coronavirusului. Suntem bine echipați cu mănuși și măști, care ne-au fost oferite de asistenții sociali din localitate. Nimeni nu încalcă regulile impuse, inclusiv se păstrează distanța socială de 2-3 metri, indifferent de locul public. Nimeni nu are voie să iasă din localitate, iar amenzile sunt de 300 euro… Din câte cunosc, în Republica Moldova lucrurile stau mai altfel, iar lumea nu prea respectă ceea ce li se impune. Culmea este, însă, comportamentul față de oamenii care au muncit peste hotare, iar acum li se „sugerează” să nu revină acasă. Păcat de această atitudine, fiindcă multă lume a rămas fără contracte de muncă și nu mai poate rămâne în Italia. De altfel, încălcarea legii de ședere în țară se sancționează cu amendă de 1000 de euro, bani mult peste posibilitățile moldovenilor. Pe de altă parte, dacă în Italia, în fiecare săptămână, scad prețurile la produse (fie și nesemnificativ), în Republica Moldova, din câte știu, acestea cresc în fiecare săptămână. Acest lucru vorbește de faptul că oamenii au un comportament neadecvat în aceste condiții de pandemie și că speranța noastră că lumea va ieși din pandemie mai bună are puține șanse să se materializeze. Va fi mare păcat dacă nu vom învăța nici această lecție… Felicit toată lumea cu cea ma frumoasă și sfântă sărbătoare ale creștinătății! Paște fericit și Hristos a Înviat!

Svetlana ȘAPOVALOV (Portugalia, Lisabona): Nici Portugalia nu a fost ocolită de această strașnică pandemie – peste 17.000 de personae afectate și peste 600 decedați. Carantina a fost prelungită până pe data de 2 mai. Școlile, grădinițele de copii, întreprinderile nu activează, doar farmaciile și magazinele alimentare sunt deschise. Peste tot sunt cozi lungi, oamenii păstrează distanța socială, dar tot una se feresc unii de alții. Cu toate acestea, portughezii au mare încredere în sistemul lor medical. Alfel, conaționalii pe care i-am întâlnit aici, incusiv și soroceni, spun că pentru nimic în lume nu s-ar întoarce acum în Republica Moldova, unde situația în spitale este dezastruoasă, iar numărul de infectați crește. Mă doare sufletul pentru Soroca noastră, care în fiecare zi înregistrează noi cazuri de îmbolnăviri. Vom sărbători în acest an Paștele fiecare la căsuța lui, cu credință că acest coșmar se va sfârși cât mai repede. Pace, lumină în casele și sufletele tuturor vă doresc! Hristos a Înviat!

Elena TODIRAȘCU (Canada, Toronto): Năpsta de virus ne-a dat peste cap și multe din planurile noastre or, era să venim pentru câteva luni acasă, la Soroca, să fim alături de frați, surori, prieteni… Omul plănuiește, Dumnezeu le orânduiește și nu ne rămâne decât să ne rugăm de sănătate. Acum avem în Canada circa 10.000 de infectați și aproape 500 de persoane decedate, iar la noi, în Ontario, la 13.600.000 de locuitori se înregistrează 2880 infectați și 147 decedați, în mare măsură bătrâni din aziluri. Guvernul are mare grijă de oameni, achitând oamenilor 75 la sută din salariu. Au primit ajutoare financiare și pensionarii. Multă lume a rămas fără de serviciu, și-au sistat activitatea foarte multe companii și fabrici, au fost închise școlile și universitățile. La biserici, bănci, magazine cetățenii respectă regulile impuse de autorități. Bunăoară, în noaptea Învierii vom sta acasă, cu gândul la Domnul, vom viziona liturghia la televizor, de la Biserica românească și vom primi virtual Lumina. Dumnezeu, cu siguranță ne va ajuta să trecem și peste această grea încercare și să ne faem mai buni, mai uniți… Doresc tuturor celor de acasă, din Rpublica Moldova, sănătate și grijă față de cei apropiați. Să credem, să nu deznădăjduim. Doamne ajută! Hristos a Înviat!

Galina KOMORNICOVA (Federația Rusă, Berdsc): Din data de 31 martie regiunea Novosibirsk, și în special orașul Berdsc, suntem în autoizolare. Conform unei decizii ale autorităților federale, această autoizolare-concediu forțat, va continua până la 30 aprilie. Străzile orașului sunt pustii, oamenii merg doar la magazine de produse alimentare și la farmacii. Lumea a înțeles că numai responsabilitatea și solidaritatea ne poate salva, că nici o bogăție și nici o funcție înaltă nu ne poate salva de virus. Apropo, mai mulți epidemiolagi afirmă că această pandemie de coronavirus este cea mai strașnică în istoria omenirii. Personal îmi fac griji mari cu privire la ceea ce se va întâmpla după pandemie, inclusiv din punct de vedere profesional. Un lucru mi se pare cert – după ce se termină totul nu vom mai edita varianta print a ziarului, vom rămâne doar cu varianta electronica… Îm pare foarte rău că Soroca înregistrează atât de multe cazuri de îmbolnăviri, dar vreau să cred că pandemia ne va face pe toți mai buni și mai puternici. Am fost doar câteva zile la voi, dar am îndrăgit foarte mult orașul și oamenii. Vă rog pe toți să respectați regulamentele care să impun și să dați dovadă de responsabilitate. Felicit toată lumea cu sărbătoarea Paștelui. Hristos a Înviat!

Serghei SAHAROV (Belarus, Minsk): Cunoașteți cu toții că în Belarus pandemia este tratată mai altfel decât în alte părți. Președintele nostru are opinie separată și numai timpul ne va arăta dacă a avut dreptate sau nu. Astfel, țara noastră trăiește într-un ritm obișnuit, desi se i-au și unele măsuri de protejare, cei drept mai mult la nivel personal. De exemplu, campionatul Belarusului la fotbal este unicul în Europa, care nu a fost întrerupt din cauza epidemiei. Microbiștii vin la stadion, dar la întrare li se măsoară temperatura. Există și la noi morți, dar autoritățile le atribuie celor decedați alte diagnoze, decât coronavirusul. Societatea civilă se solidarizează cu medicii, adună bani pentru procurarea echipamentelor necesare. Cu părere de rău, nu avem statistici adecvate elaborate de instituțiile statului și nu cunoaștem starea reală de lucruri. Autoritățile doresc să arate tuturor că pandemie nu este atât de strașnică cum pare, multă lume însă înțelege cum stau lucrurile în realitate… Sunt, bineînțeles, la curent cu ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, inclusiv la Soroca. Știu că, în comparație cu alte țări, lucrurile nu sunt foarte grave și că situația este sub control, dar fiecare dintre voi trebuie să conștientizeze faptul că acest virus va fi învins cu greu și numai cu eforturi comune…În ajunul Paștelui felicit toți sorocenii și vă doresc sărbători fericite. Hristos a Înviat!

Olga DOBRE-COBĂSNEANU (România, București): Situația în România rămâne una îngrijorătoare, chiar dacă autoritățile fac ce le stă în puteri ca să facă față pandemiei. Altfel, situația diferă de la județ la județ și acest lucru este pe larg mediatizat. Specialiștii afirmă că „vârful” pandemiei încă urmează și că nu există motive de relaxare. Cu părere de rău, mulți cetățeni nu-și dau seama de pericolul care îi paste și încalcă regulile de comportament impuse, chiar dacă acestea sunt ușor de respectat. Este inexplicabil acest lucru, mai cu seamă când este vorba de persoanele în etate. Eu și familia suntem acum în localitatea Ostrov, județul Constanța, unde suntem găzduiți cu mare amabilitate de rude. Cu toate acestea, șederea acasă devine deja sufocantă și foartă multă lume își dorește să meargă la serviciu. Am fost zilele acestea acasă, la București, și vreau să zic că orașul este mai aerisit ca altă dată, desi oameni pe străzi și în magazine sunt mai mulți decât mă așteptam. Apropo, unele măsurări efectuate recent au arătat că situația ecologică la București s-a îmbunătățit simțitor, iar calitatea aerului este aproape ca la munte!… Urmăresc, desigur, situația din Republica Moldova, inclusiv ceea ce se întâmplă la Soroca, știu că orașul este în carantină și vreau foarte mult ca acestă situație dramatică să se termine, iar acest lucru depinde, în mare măsură, de comportamentul fiecăruia. Or, chemarea STAIACASĂ nu este un moft al cuiva, dar o necesitate stringentă. Mai cu seamă când este vorba de persoanele în etate sau acei, care suferă de maladii cronice. Sper că încet, dar sigur, societatea va revenă la normalitate, iar noi, cetățenii, vom învăța lecția și nu vom mai repeta greșelile care costă atât de scump. În ajunul Paștelui doresc tuturor sănătate multă, răbdare pentru a face față situației și optimism. Sărbători fericite sorocenilor! Hristos a înviat!

Dan-Vlad COBĂSNEANU (Danemarca, Aarhus): Danemarca a început sa redeschidă, gradual, businessuri si activități economice. Grădinițele si școlile primare s-au deschis pe 15 aprilie si din 23 aprilie o parte din profesiile liberale își reiau activitatea (frizeri, consultanți etc.), iar in perioada care urmează o sa se reia activitatea si in alte sfere de activitate. La momentul actual, la o populație de 5.8 milioane de locuitori: 321 de persoane au decedat din cauza virusului COVID-19; 362 de persoane sunt internate in spitale 6,869 de persoane au fost diagnosticate cu COVID-19… Din conversațiile cu familia si prietenii din Moldova, un singur lucru l-as puncta, probabil: situația cu cei revenițe acasă din diaspora si polița de asigurare. Având in vedere ca nu am fost contribuabil in Republica Moldova si nu as putea sa am o opinie bine argumentata – nu pot sa comentez situația din punct de vedere economic. Însă, as vrea sa punctez un lucru: in situații de criza, cum e pandemia COVID-19, ce m-a uimit si dezamăgit este lipsa de empatie in societatea moldoveneasca. In momente de criza, părerea mea, ar trebuie sa ne reamintim ca noi ca indivizi nu putem rezolva nimic daca nu acționam solidar si nu ne ajutam reciproc. Daca vrem sa schimbam lucrurile spre bine, trebuie sa începem cu omul din oglinda, sa ne reamintim ca suntem parte a unui mecanism complex si 200 de euro (sau orice alta suma) nu o sa rezolve problemele unui sistem care nu a fost pregătit pentru o situație absolut unică in istoria contemporana. Nici in Republica Moldova, nici in orice țară pe planetă – suntem toți in aceeași situație si este responsabilitatea fiecăruia dintre noi sa acționam ca un întreg… Având in vedere ca pana si activitățile de Pasti pot fi amânate, probabil este timpul sa regândim unele aspecte ale relației noastre cu divinitatea (orice ar însemna asta). Nu este nevoie de biserică sau pomeni pentru a ne reaminti de ce dragi. Empatia si dragostea necondiționată nu au o dată stabilită și nici forma unui cozonac, dar pot schimba lumea spre bine, la un preț rezonabil. Felicit toată lumea, îndeosebi sorocenii, cu această importantă sărbătoare creștină și vă urez tradiționalul Crăciun Fericit! Hristos a Înviat!

Sa fim cu minte, nu cuminți!