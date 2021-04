OPINIE / Long story short: COVID-19, vaccin și informații Top Secret

Mai întâi de toate, nu aș vrea ca cineva să înțeleagă greșit acest mesaj sau, că prin publicarea lui, aș fi vrut să denigrez imaginea cuiva, e doar părerea mea, o opinie care poate fi împărțită/discutată la fel ca și actualul guvern al Republicii Moldova.

Nu sunt cel mai credincios creștin ortodox de pe Terra dar, când am timp disponibil, intru în casa Domnului Isus Hristos, adică în biserică. Ultima dată când s-a întâmplat, s-a adeverit a fi, nu aș spune că neplăcut, ci într-adevăr dubios. Bine, acum nu mă refer la slujba propriu zisă, ci la ceea ce cred unii, menționez, unii slujitori ai Domnului. Deschid o paranteză (nu s-a întâmplat în satul de baștină).

Când toți au eliberat biserica și respectiv am părăsit acel locaș sfânt, am avut ocazia să aud de la o distanță foarte apropiată, părerea unuia din cei prezenți la slujbă. Dânsul spunea (citez): Domnule, vezi că toată treaba asta (COVID-19) e fabricată cu mult timp dinainte, și să vă mai spun ceva, chiar recent am stat de vorbă cu sora medicală din localitate și ea mi-a spus ce conține acel Vaccin împotriva COVID-19:

⁃ celule de urangutan;

⁃ particule de ADN al unui copil care a fost avortat…

I beg your pardon, say that again?! Ce-a fost asta?! Creierul meu efectiv s-a blocat, iar urechile s-au ofilit ca petalele de trandafir de la așa informație Top Secret!

Pun pariu că cei de la FBI, CIA și Organizația Mondială a Sănătății îl vor lua sub vizor pe acel om (nemaivorbind de SIS și Polițistul de Sector care cel mai probabil deja primește un apel de la superiorii săi ca să examineze acest caz care e clasat ca SUPER-EXTRA-MEGA-TOP-SECRET).

Și totuși ești mai protejat când te informezi corect!

Mihai Țapu, satul Racovăț, 28 ani