Victor Ciuvaga: „Medicii de la Spitalul raional Soroca muncesc cu frică”

Soroca are cu 26 de cazuri confirmate de contaminare cu Covid-19, cel mai mare număr de cazuri din orașele de provincie. Tot aici s-au înregistrat contaminări în rândul medicilor de la urgență. Un grup minoritar de consilieri regionali, între care și Victor Ciuvaga, cere acum o reuniune virtuala a consiliului la care să se decidă ca toate mijloacele financiare ale raionului să fie concentrate în lupta cu pandemia de coronavirus. Liliana Barbăroșie a stat de vorbă cu Victor Ciuvaga despre această inițiativă dar și despre măsurile excepționale care ar trebui luate, în timpuri excepționale.

Victor Ciuvaga: „În primul rând, această adresare a venit din informația pe care o posed, însă informație nu de la buletinele de știri, ci informație din discuțiile cu medicii pe care îi am mulți ca prieteni și, respectiv, atunci când prietenii discută între dânșii, informația se spune pe șleau, nu se ascunde și nu se dezinformează oamenii.

Deci, medicii de la Spitalul raional Soroca, mulți cel puțin dintre medicii de la Spitalul raional Soroca muncesc cu frică, deoarece nu sunt echipați corespunzător, iar dotarea la momentul actual a spitalului raional, din momentul în care Spitalul raional Soroca trebuie să devină un spital strategic, lasă foarte mult de dorit, adică nu știu dacă Spitalul raional Soroca poate să facă față ca un spital strategic. Făcând o comparație cu ceea ce se întâmplă în Italia, în Spania și văzând că numărul de cazuri în Republica Moldova este în creștere, nu se exclude faptul că în curând nu doar spitalele din Chișinău, Bălți, Comrat vor fi spitale strategice, dar vor fi spitale strategice și cele raionale. Deci, respectiv noi trebuie să avem dotarea corespunzătoare ca să putem face față numărului mare de pacienți care urmează să fie. Doi: deja avem cazuri de medici care sunt infectați. E vorba despre lucrătorii medicali de la urgență, care au fost în contact cu medicii de la spitalul raional. Nu este exclus că și acum unii dintre ei sunt infectați, dar boala încă nu se manifestă, fiindcă există perioada de 14 zile în care virusul poate să se manifeste sau virusul poate nici să nu se manifeste, ca medicul să fie un purtător sănătos de virus și în același timp să-i poată infecta pe alții.

Cel puțin acel milion de lei care este planificat pentru stadionul raional să fie repartizat Spitalului raional Soroca.

Deci e normal ca să ne implicăm și în calitate de consilier raional consider că la momentul de față noi am putea renunța la multe alte plăceri, cum ar fi un stadion raional sau alte proiecte care au fost inițial incluse în bugetul raional care nu sunt atât de urgente și să punem mai presus viața oamenilor și consider că am putea organiza o ședință folosind Zoom-ul sau alte posibilități, dar, la urma urmei, chiar și telefonic fiecare consilier să-și dea votul pentru un proiect de decizie în care, de exemplu, cel puțin acel milion de lei care este planificat pentru stadionul raional să fie repartizat Spitalului raional Soroca, Centrului medicilor de familie din municipiu și localitățile sătești, că deja avem medici și în localitățile sătești care sunt infectați și numaidecât și acelui Centru de sănătate publică, deci celor care sunt în prima linie. Și de ce nu să ajutăm și aceiași polițiști? De ce nu să ajutăm și alte servicii care sunt în prima linie și luptă acum cu răspândirea acestui virus?”

Europa Liberă: Cum ați evalua șansele acestui demers? Ați primit vreun răspuns sau încă nu?

Victor Ciuvaga: „Adresarea a fost expediată pe pagina oficială a Consiliului raional și pe adresa de e-mail a Consiliului raional Soroca, am comunicat și cu secretara Consiliului raional, am rugat-o să-i aducă la cunoștință și președintelui raionului despre această adresare, deoarece noi facem parte din diferite curente politice și nu comunicăm, nu suntem în liste de prieteni și d-lui desigur că putea nici să nu vadă această adresare, dar am făcut tot posibilul ca informația să ajungă la d-lui.

Nu-i nicio reacție din partea președintelui raionului sau secretarului Consiliului raional,

Până în prezent nu am primit niciun fel de feedback, nu-i nicio reacție din partea președintelui raionului sau secretarului Consiliului raional, cel puțin, dna secretară m-a informat că a discutat cu președintele, că d-lui a făcut cunoștință cu adresarea noastră și va lua o decizie.”

Europa Liberă: Raportul de forțe în Consiliul raional vă permite să sperați că o să aibă sorți de izbândă acest demers?

Nu privesc la un astfel de proiect de decizie ca la un proiect politic, trebuie să uităm astăzi de culoarea politică.

Victor Ciuvaga: „În adresarea pe care am făcut-o acum către președintele raionului am menționat că nu privesc la un astfel de proiect de decizie ca la un proiect politic, trebuie să uităm astăzi de culoarea politică, care sunt socialiști, care sunt de la Partidul Democrat sau care sunt de la PLDM. Deci nu are importanță în ziua de astăzi culoarea politică, trebuie să ne unificăm eforturile pentru a ajuta sistemul de ocrotire a sănătății, pentru a ajuta polițiștii, pentru a contribui în măsura posibilităților la lupta cu acest virus.

Din punctul de vedere al numărului de voturi, evident că noi suntem în minoritate, în Consiliului raional majoritatea o deține Partidul Socialiștilor împreună cu Partidul Democrat, ei au majoritatea absolută, pot să ia orice decizie și fără noi. Noi am venit cu inițiativa, noi am venit cu propunerea și sperăm ca d-lor să nu privească la această adresare din punct de vedere ca aspect politic, dar să înțeleagă că efortul comun poate să contribuie la o ameliorare a situației în ceea ce ține de lupta cu virusul în Soroca.”

Europa Liberă: Dle Ciuvaga, știu că sunteți profesor de fizică. Poate următoarea mea întrebare nu este chiar destinată Dvs., dar totuși v-aș cere o proprie evaluare. Iată mă uit pe platforma aceasta comună pe care apare monitorizarea tuturor cazurilor de COVID, Soroca e cu 23 de cazuri – multe, mai multe are doar Chișinăul ca și localitate, iar Soroca e în același rând cu Hânceștiul, unde știm cu toții că s-au făcut alegeri, când erau deja cazuri înregistrate și ceva mai puțin din urmă vine Ștefan Vodă. Deci, Soroca este într-un fel în topul localităților cu cele mai multe cazuri. Aveți o explicație pentru asta?

Victor Ciuvaga: „Nu cred că anume Soroca sau Hânceștiul s-ar deosebi mult de celelalte raioane, probabil că aici au fost acei primii care au importat acest virus, care l-au aduc cu ei de peste hotare, dar cred că este mai important să recunoaștem faptul că, dacă ar fi testați, așa cum se vorbește, toți lucrătorii medicali, dacă ar fi testați toți lucrătorii de la centrele de sănătate publică, toți polițiștii, noi am vedea că, de fapt, situația reală este mult mai tristă, fiindcă pot să fie purtători de virus care să nu manifeste simptome.

Eu consider că, de fapt, cazuri sunt mult mai multe și aș vrea ca cetățenii să înțeleagă lucrul acesta și să stea acasă.

Până în prezent, haideți să recunoaștem că în toată țara au fost decese cu diagnoza de pneumonie bilaterală, dar până la urmă acești bolnavi nu au fost testați, adică nimeni nu știe că au murit ei de această pneumonie ca rezultat al virusării sau a fost o pneumonie cauzată de altceva. Sincer, eu mă uit sceptic la informația care este făcută oficial, eu consider că, de fapt, cazuri sunt mult mai multe și aș vrea ca cetățenii să înțeleagă lucrul acesta și să stea acasă, fiindcă este singura metodă de a micșora viteza de răspândire a acestui virus.”

Europa Liberă: Vorbeați mai devreme despre frica cu care lucrează lucrătorii medicali în acest moment în raionul Soroca și, probabil, nu doar acolo. Ați putea să ne descrieți mai concret de ce se tem oamenii?

Victor Ciuvaga: „Oamenii se tem de faptul că există bolnavi care prezintă simptome de răceală, de gripă, care fie că sunt aduși cu ambulanțele, fie că ajung singuri la Unitatea de primire urgențe (UPU). La Unitatea de primire urgențe acești bolnavi sunt consultați, cu dânșii se formează acolo o hartă și una din întrebările forte este dacă au avut contact cu cineva venit de peste hotare. În primul rând, un cetățean poate nici să nu cunoască dacă X sau Y este venit de peste hotare, poate să creadă că respectivul este de mult timp aici, în Moldova. Aceiași bolnavi după aceasta sunt repartizați care în secția de terapie, care în secția de boli infecțioase, care poate în alte secții, în funcție de gravitate. Ei nu sunt testați, ei pot să fie purtători de virus, ei sunt repartizați în alte secții și mai departe vă dați seama la ce pot să aducă toate lucrurile acestea.

După părerea mea, orice bolnav care în ziua de astăzi ajunge la Unitatea de primire urgențe trebuie să fie izolat într-o boxă aparte, testat la acest virus și abia după aceea să se ia o decizie ce să se întâmplă cu persoana respectivă. Eu cred că ar fi fost mult mai simplu dacă s-ar fi organizat testarea în centrele raionale, dar nu să transportăm atâția pacienți la Chișinău, să-i testăm și pe urmă, dacă este totul OK, ei să vină acasă. Din punctul de vedere al organizării procesului, eu aș sugera că medicii din Spitalul raional Soroca trebuie să fie testați măcar o dată în săptămână, deci un bolnav care ajunge la UPU trebuie să fie testat înainte de a se decide repartizarea lui de mai departe și, evident, cei care sunt la Unitatea de primire urgențe trebuie să fie dorați la maximum cu ceea ce s-ar numi teste și utilaje, vorbim de acele costume, măști, mănuși care trebuie să fie în cantitate suficientă.”

Europa Liberă: V-au spus acești medici că nu le au, nu dispun de ele?

Victor Ciuvaga: „Din câte știu eu, teste nu sunt, măști nu erau, unii medici își cumpărau singuri măști de la farmacie, acum nu știu dacă mai sunt și la farmacie, alții împreună cu surorile medicale au început să coase măști din tifon, dar de costume speciale în caz de coronavirus nici nu mai vorbesc, adică evident că ei mi-au spus că nu sunt sau lucrul acesta se poate de văzut și pe acele poze care au fost postate de către lucrătorii medicali cu îndemnul „Stai acasă”, unde majoritatea sunt îmbrăcați în halate obișnuite. Medicii trebuie să fie protejați, fiindcă din moment ce dacă mai intră și spitalul…

Din câte știu eu, astăzi, Unitatea de primire urgențe din Soroca este în carantină, fiindcă pe lângă acei lucrători care au fost deja diagnosticați pozitiv cu COVID sunt și alții care au fost izolați la domiciliu, iar dacă mai intră în carantină și spitalul raional, vă dați seama, un raion care are o populație de circa 100 de mii de cetățeni poate să nu aibă posibilitatea să fie asistat medical, fiindcă celelalte raioane au problemele lor.”

Europa Liberă: Dar ca și măsură o carantină generală a localității vi se pare una rezonabilă sau nu?

Victor Ciuvaga: „Eu nu știu în ce măsură carantina aceasta generală funcționează la noi. Oricum, oamenii au nevoie să iasă, să facă cumpărături, trebuie să se aducă produse alimentare în aceeași Sorocă. Eu cred că pe moment trebuie de asigurat, în primul rând, cei care sunt în prima linie și, în al doilea rând, de urmărit ca oamenii într-adevăr să respecte la maximum „Stai acasă”.”

Europa Liberă: Cu asta, cum stau lucrurile în Soroca?

Victor Ciuvaga: „Comparativ orașul Soroca de azi cu orașul Soroca de acum o lună, orașul e pustiu, dar se mai circulă.”

Europa Liberă: Doar o singură întrebare aș mai avea legată de procesul de învățământ. Se întreabă unii dacă nu va fi periclitat cu totul sfârșitul de an în legătură cu această nevoie, de carantină și de stat acasă. Dvs. ce părere aveți?

Victor Ciuvaga: „Varianta de organizare a procesului educațional online evident că nu este cea mai bună variantă, dar este o alternativă. Îmi pare rău că a emis ministerul acest ordin că săptămâna care vine este o săptămână de vacanță în care orele online sunt întrerupte. Și de ce zic asta? Fiindcă noi abia acum, la sfârșit de această săptămână, am intrat în ritm, i-am învățat pe copii cum să folosească anumite instrumente și pe unii învățători i-am învățat cum să folosească aceste instrumente și noi acum de-abia intrasem cât de cât în ritm, adică s-a pornit carul – am făcut și video-înregistrări de lecții, lecții în format SMART Notebook, lecții în Classroom, în diferite modalități și acum s-a stopat pentru săptămâna care vine.

Această pauză nu cred că o să facă bine nici pentru profesori, nici pentru elevi, dar ceea ce ține de procesul educațional în continuare, am învățat pe timpurile când eram copil și câte două luni eram la strânsul roadei și până la urmă, slavă Domnului, am crescut, am absolvit școala, am făcut facultate și am devenit specialiști foarte mulți la locurile noastre de muncă. Astăzi avem instruirea online pe care o putem aplica, astăzi putem încheia și anul școlar prin această modalitate, dacă nu apare o altă situație.

Numai un lucru este important – să vedem cum organizăm absolvirea cursului gimnazial și Bacalaureatul.

Numai un lucru este important – să vedem cum organizăm absolvirea cursului gimnazial și Bacalaureatul, fiindcă cei de la clasele primare chiar pot fi lăsați fără această testare națională la sfârșit de treaptă primară. Este mai important să vedem ce facem cu clasele a IX-a și a XII-a. Dacă apare o problemă că nu-i putem acum testa, putem să amânăm acest Bacalaureat și pentru vară, pentru luna iulie, iar admiterea s-o facem în august sau la începutul lui septembrie. Nu văd în asta o problemă. Deci, nu trebuie să dramatizăm, trebuie acum cu toții să încercăm să nu facem panică, să ne unificăm eforturile și să ne implicăm la maximum pentru ca să ajutăm atât ministerul, guvernul, conducerea, fiecare prin implicarea lui să luptăm ca să putem scăpa de această problemă care în prezent este în toată lumea.”

