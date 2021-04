Discursul Primului-Ministrului la sesiunea inaugurală a Dialogului Raisina 2021

13 aprilie 2021

Excelențe!

Prieteni, Namaskar!

Această ediție a dialogului Raisina are loc într-un moment important al istoriei umane. O pandemie globală devastează lumea de peste un an. Ultima astfel de pandemie globală a fost acum un secol. Deși omenirea s-a confruntat cu multe boli infecțioase de atunci, lumea de astăzi nu este pregătită pentru a face față pandemiei Covid-19.

Oamenii de știință, cercetătorii și industria noastră au răspuns la câteva întrebări.

Ce este virusul?

Cum se răspândește?

Cum îl putem încetini?

Cum facem un vaccin?

Cum putem administra vaccinul la scară largă și rapid?

Pentru acestea și multe alte astfel de întrebări au apărut multe soluții. Și, fără îndoială, mai sunt încă multe. Dar, ca gânditori și lideri globali, trebuie să ne punem mai multe întrebări.

De peste un an, cele mai bune minți ale societăților noastre s-au angajat în lupta împotriva acestei pandemii. Toate guvernele lumii la toate nivelurile încearcă să conțină și să controleze această pandemie. De ce s-a ajuns la asta? Poate pentru că în cursa dezvoltării economice a rămas în urmă preocuparea pentru bunăstarea umanității.

Poate pentru că, în era competiției, spiritul cooperării a fost uitat. Răspunsul la astfel de întrebări poate fi găsit în trecutul nostru recent. Prieteni, ororile din primul și al doilea război mondial au determinat apariția unei noi ordini mondiale. După sfârșitul celui de-al doilea război mondial, în următoarele câteva decenii, au fost create multe structuri și instituții, dar sub umbra celor două războaie acestea au avut ca scop să răspundă la o singură întrebare, cum să prevină al treilea război mondial?

Astăzi vă spun că aceasta a fost întrebarea greșită, ca urmare, toate măsurile luate au fost asemănătoare cu tratarea simptomelor unui pacient fără a aborda cauzele care stau la baza acestora. Sau pentru a spune altfel, toate măsurile luate au fost pentru a preveni ultimul război, nu următorul. De fapt, în timp ce omenirea nu s-a confruntat cu al treilea război mondial, amenințarea violenței nu s-a redus în viața oamenilor. Cu o serie de războaie proxy și atacuri teroriste nesfârșite, perspectiva violenței este mereu prezentă.

Deci, care ar fi fost întrebarea corectă?

Ar fi putut include:

De ce avem malnutriție și foamete?

De ce avem sărăcie?

Sau cel mai fundamental

De ce nu putem coopera pentru a aborda problemele care amenință întreaga umanitate?

Sunt sigur că, dacă gândirea noastră ar fi fost în acest fel, ar fi apărut soluții foarte diferite.

Prieteni!

Nici acum nu este prea târziu. Greșelile din ultimele șapte decenii nu trebuie să ne constrângă gândirea pentru viitor. Pandemia Covid-19 ne-a oferit o oportunitate de a remodela ordinea mondială, de a ne reorienta gândirea. Trebuie să creăm sisteme care să abordeze problemele de azi și provocările de mâine. Trebuie să ne gândim la întreaga umanitate și nu doar la cei care sunt de partea granițelor noastre. Omenirea în ansamblu trebuie să fie în centrul gândirii și acțiunii noastre.

Prieteni!

În timpul acestei pandemii, în propriul nostru mod umil, în limita propriilor resurse limitate, noi în India am încercat să vorbim. Am încercat să ne protejăm proprii 1,3 miliarde de cetățeni de pandemie. În același timp, am încercat, de asemenea, să susținem și eforturile altora. În vecinătatea noastră, am încurajat deciziile regionale coordonate. Anul trecut am distribuit medicamente și echipamente de protecție către peste o sută cincizeci de țări. Înțelegem pe deplin că omenirea nu va învinge pandemia decât dacă toți, oriunde, indiferent de culoarea pașapoartelor noastre, ieșim din ea. De aceea, anul acesta, în ciuda multor constrângeri, am furnizat vaccinuri către peste 80 de țări. Știm că proviziile au fost modeste. Știm că cererile sunt uriașe. Știm că va trece mult timp până când întreaga umanitate va putea fi vaccinată. În același timp, știm și că speranța contează. Contează atât pentru cetățenii din cele mai bogate țări, cât și pentru cei mai puțin norocoși. Astfel, vom continua să împărtășim experiențele noastre, expertiza noastră și, de asemenea, resursele noastre cu întreaga umanitate în lupta împotriva pandemiei.

Prieteni!

Pe măsură ce ne adunăm practic la dialogul Raisina în acest an, vă invit să fiți o voce puternică pentru o abordare centrată pe om. Așa cum am spus în altă parte, în timp ce am putea fi obișnuiți să avem Planul A și Planul B, nu există Planeta B, ci doar planeta Pământ. Așa că trebuie să ne amintim că deținem această planetă doar ca administratori pentru generațiile noastre viitoare.

Vă voi lăsa acest gând și vă doresc să aveți discuții foarte productive în următoarele zile. Înainte de a încheia, doresc să mulțumesc tuturor demnitarilor care își adaugă vocea la aceste deliberări. Mulțumesc în mod deosebit Excelențelor lor, președintele Rwandei și prim-ministrului Danemarcei pentru prezența lor valoroasă în această sesiune a dialogului. De asemenea, doresc să îi mulțumesc prietenului meu prim-ministru al Australiei și președintelui Consiliului European care se va alătura dialogului mai târziu.

Nu în ultimul rând, imensa mea recunoștință și cele mai sincere felicitări către toate organizațiile. Au făcut o muncă fantastică în organizarea dialogului Raisina din acest an, în ciuda tuturor provocărilor.

Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult.

New Delhi

13 aprilie 2021