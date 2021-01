Irina Bordeianu: „Abilitățile și studiile din alte domenii pot fi ușor integrate în sfera tehnologiilor informaționale”

Digitalizarea continuă va duce la dispariția multor locuri de muncă. Cu toate acestea, prognozele arată că în următorii 5 ani, milioane de noi posturi vor apărea, care însă vor presupune o legătură directă cu dispozitivele tehnice și algoritmii de programare. În acest context, abilitățile tehnice și digitale rămân a fi o prioritate pentru viitorii angajați dar și pentru a câștiga un avantaj competitiv pe piața muncii. Iar la toate se mai adaugă și beneficiile unui job în IT: oportunități continue de dezvoltare și afirmare, dar și salarii bune. Pentru a abilita fetele și femeile și pentru a le ajuta să evolueze în carieră și totodată să poate face față noilor cerințe de pe piață muncii, Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC cu suportul UN Women (Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor) și cu sprijinul financiar al Suediei, în cadrul Proiectului „Abilitarea femeilor în domeniul tehnologiilor” au demarat o serie de inițiative și programe educaționale în sfera IT.

Pentru că este imposibil ca domeniul IT să fie complet independent de toate celelalte profesii, abilitățile și studiile dobândite anterior, la facultate sau experiența profesională din alt domeniu, pot fi ușor integrate cu tehnologiile informaționale. De această părere este Irina Bordeianu, o tânără care a studiat timp de 3 luni cursul de Testare Software, implementat de ATIC. Își face studiile la Universitatea de Stat din Moldova, studiază la Facultatea de Marketing și Logistică și este convinsă că IT-ul este cel mai bun mijloc de a integra aptitudinile dobândite din mai multe domenii. Irina Bordeianu, beneficiară a cursului Testare Software: „Căutam oportunități de a-mi dezvolta capacitățile digitale și am descoperit cursurile gratuite inițiate de către ATIC. Am aplicat, am fost selectată și am trecut cu succes toate etapele. Cunoșteam noțiuni generale despre HTML, tocmai de aceea industria tehnologizată mi-a „făcut din ochi” mult mai devreme, pentru că în acest domeniu, dacă dispui de experiență și din alte sfere, poți lejer să pui în practică gândirea analitică sau logică.”

Irina spune că mulți oameni își imaginează că joburile tehnologice nu implică creativitate, pe când în realitate lucrurile stau complet invers. Asta pentru că angajații din IT trebuie să dispună de imaginație și o gândire generală pentru a rezolva anumite probleme și pentru a crea programe noi. Potrivit ei, datorită ideilor creative apar aplicații, soluții și progresul devine nelimitat. Irina Bordeianu, beneficiară a cursului Testare Software: „Datorită programului bine gândit, m-am implicat foarte mult în realizarea sarcinilor teoretice, practice și individuale. Cursul m-a responsabilizat și am asimilat volumul mare de informații inclusiv datorită mentorilor super-specializați și care au reușit să ne ofere sfaturi importante despre cum să înveți, dar și ce greșeli pot fi evitate în procesul de educație. La lecții, am avut parte de deschidere, comunicare, energie pozitivă și susținere pentru a dezvolta competențele IT, dar și pentru a deprinde noi abilități”.

Planurile Irinei Bordeianu sunt mari. Pentru că marketingul nu poate fi practicat fără cunoștințe generale inclusiv din domeniul IT, este decisă ca după finalizarea studiilor să aleagă un job în care să combine cele două domenii, iar interesul față de IT să predomine. În prezent, Irina face un curs de Dezvoltare Web, unde acordă un plus de atenție designului de creare a site-urilor web și a conținutului web. Aceasta este convinsă că pentru „a naviga” mai ușor în acest domeniu competitiv, cunoștințele de bază solide sunt prioritatea principală, iar investiția în cursuri, training-uri și lecții constituie temelia unei cariere de succes. Irina Bordeianu, beneficiară a cursului Testare Software: „Alături de marketing, am decis să mă dezvolt în domeniul IT pentru că reprezintă profesia viitorului. Sunt conștientă că fiecare îndeletnicire va necesita inclusiv cunoștințe tehnologice, iar generațiile prezentului vor deprinde și abilități din IT, fapt pentru care este bine ca din prezent să începem auinstruirea. Mai mult, în industria TIC lucrează oameni de toate vârstele, din toate țările lumii, iar reconversia profesională către această sferă nu este complicată, dacă ai interes și dorință să progresezi. Desigur, nu este ușor, este necesar să învățăm continuu, dar nu este imposibil. De asemenea, trebuie să ne perfecționăm cât de mult putem. Chiar dacă deja avem un job bun, învățarea zilnică ne va diferenția pe termen lung, pentru că vom fi la curent cu tot ce se întâmplă în această industrie.”

Din iunie 2018 și până în prezent, aproximativ 2500 de fete au absolvit cursurile de IT din cadrul proiectuluiv „Abilitarea femeilor în domeniul tehnologiilor”, implementat de Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC, în colaborare cu UN Women (Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor) cu sprijinul financiar al Suediei. Obiectivul principal al proiectului este promovarea egalității de gen prin intermediul tehnologiilor informației și comunicațiilor și sensibilizare asupra faptului că tehnologiile sunt instrumente ce permit crearea unei societăți în care femeile și bărbații pot contribui și participa în mod substanțial și în egală măsură. Acțiunile realizate în cadrul proiectului vin să ofere fetelor și femeilor din Moldova susținerea pentru a-și valorifica plenar potențialul și vocația și a se afirma în calitate de profesioniste, lidere sau antreprenoare. (Irina CALIMAN)