Top 10 recorduri din lume care nu au fost niciodată doborâte

Începând cu 1955, Guinness World Records a documentat și catalogat numeroase victorii, reușite și caracteristici ale lumii și oamenilor. Deși nenumărate recorduri au fost documentate, majoritatea sunt doborâte după un timp, iar altele sunt doborâte chiar de mai multe ori. Totuși, există și unele recorduri pe care nimeni nu le-a doborât și care continuă să fie neatinse și în zilele noastre.

10. Cel mai înalt bărbat și cea mai înaltă femeie din lume

Deși mulți sunt considerați giganți, doar un singur bărbat a fost documentat drept cel mai înalt din istorie. Robert Wadlow cântărea aproape 4 kg la naștere, iar ambii părinți erau de înălțime medie. Totuși, Wadlow avea să atingă o înălțime de 2,72 m. Din păcate, a murit la vârsta de 22 de ani, însă nu dăduse niciun semn că nu ar fi continuat să crească și mai mult. Cea mai înaltă femeie cunoscută vreodată a fost Zeng Jinlian din satul Yujiang, provincia chineză Hunan. Femeia a atins o înălțime de 2,46 m înainte să moară în 1982, la vârsta de 17 ani. Zeng Jinlian a început să crească în mod anormal la doar patru luni. Recordul său de înălțime a fost documentat de Guinness World Records ca cea mai înaltă femeie cunoscută vreodată.

9. Cea mai mare clădire de birouri din lume

Atunci când oamenii se gândesc care ar putea fi cea mai mare clădire de birouri din lume, probabil își imaginează un zgârie-nori, însă, în realitate, clădirea are doar cinci etaje. Bineînțeles, înălțimea nu contează. Ceea ce contează cu adevărat este suprafața. Clădirea care a stabilit recordul în 1955 neînvins încă este Pentagonul din Washington, D.C, cu peste 620,000 m2. Cât despre angajați, la un moment dat au lucrat peste 31.000 de oameni în același timp în Pentagon.

8. Cel mai bogat om din lume

În 2020, cel mai bogat om din lume era Jeff Bezos, fondatorul Amazon, care strânsese o avere de până la 146,9 miliarde. Totuși, aceasta nu este cea mai mare avere deținută de o singură persoană în istorie, dacă ar fi să ajustăm suma conform inflației. Persoana care l-a depășit pe Bezos a fost chiar John D. Rockefeller, un bărbat care a controlat 90% din producția de petrol din SUA. În 1913, averea sa atingea 900 de milioane de dolari. Dacă suma ar fi ajustată conform inflației și i s-ar adăuga averea acumulată de Rockefeller până la moartea sa în 1937, averea sa ar fi ajuns la 418 miliarde dolari. Nimeni altcineva din istoria lumii nu s-ar putea compara cu acea sumă. Forbes l-a numit pe Rockefeller cea mai bogată persoană din istorie în 2006 atunci când averea sa ajustată a ajuns la 305,3 miliarde de dolari, scrie List Verse.

7. Cel mai profitabil film din istorie

În 2019, filmul „Avengers: Endgame” a stabilit un nou record pentru cel mai profitabil film din toate timpurile, astfel că „Avatar” al lui James Cameron a ajuns pe locul doi. „Endgame” a înregistrat vânzări de 2.797.800.564 de dolari la box office-ul global. Deși cel mai probabil recordul va fi doborât într-o bună zi, filmul care deține recordul atunci când este ajustat pentru inflație este unul din 1939. „Gone with the Wind / Pe aripile vântului” a fost extrem de popular atunci când a apărut în 1939, primind 10 premii Oscar și 13 nominalizări la gala Academiei Americane de Film. Pelicula a reușit să înregistreze 390 de milioane de dolari la nivel Mondial, ceea ce ar reprezenta o sumă impresionantă în economia de astăzi. Ajustat pentru inflație, „Gone with the Wind” a adunat echivalentul a 7,2 miliarde de dolari în 2020. Chiar și mai impresionant este numărul de bilete vândute în comparație cu „Avatar”, care a vândut 78,3 milioane de bilete. „Gone with the Wind” a vândut 225,7 milioane de bilete atunci când a apărut.

6. Cele mai lungi unghii din lume

Dacă ați deschis vreodată o copie a Guinness World Records, cel mai probabil ați văzut o fotografie cu Shridhar Chillal din India și v-ați îngrozit. Shridhar Chillal deține recordul pentru cele mai lungi unghii din lume, un record pe care l-a stabilit după ce nu și-a mai tăiat unghiile de 66 de ani. Atunci când unghiile sale au fost în sfârșit tăiate, acestea ajunseseră la 909,6 cm. Chillal a încetat să le mai taie la vârsta de 14 ani. Un profesor la criticat pentru că și-a rupt o unghie, iar din acel moment nu le-a mai tăiat.

5. Persoana cel mai des lovită de fulger

Știți vorbea aceea care spune că fulgerul nu lovește niciodată de două ori în același loc? Ei bine, nu este deloc adevărată. De asemenea, ar fi bine să nu-i spuneți asta lui Roy C. Sullivan, care a fost lovit de fulger de șapte ori și cumva a supraviețuit. Nenorocul său i-a adus porecla de „The Human Lightning Conductor”. Sullivan a fost lovit de fulger pentru prima oară în 1942, iar ultima oară în 1977. Nu a rămas complet nevătămat în urma experiențelor, Sullivan rămânând fără o unghie la picior, fără ambele sprâncene. De asemenea, părul i-a luat foc de două ori, iar picioarele, o gleznă, pieptul și stomacul au fost arse. După ce a supraviețuit trei lovituri de fulger, s-a sinucis în 1983, aparent de „inimă rea”.

4. Cel mai gras om din lume

Unele recorduri ar trebui stabilite, iar altele nu. Atunci când vine vorba de greutate, există un om care a cântărit mai mult decât oricine altcineva din istorie. Jon Brower Minnoch a stabilit recordul pentru cel mai gras om, greutatea sa maximă fiind de 635 de kg. Minnoch nu a fost niciodată slab, iar atunci când avea doar 12 ani avea deja 133 kg. La vârsta de 22 de ani ajunsese la 1,85 m și 230 kg. Greutatea lui Minnoch a devenit un factor semnificativ pentru sănătatea sa și a fost dezvăluit că greutatea sa era din cauza unei afecțiuni prin care corpul genera fluide în exces. Minnoch a fost spitalizat timp de 16 luni, timp în care a pierdut 419 kg în greutate, care aproape că a stabilit un alt record pentru a doua cea mai mare greutate pierdută vreodată. Din păcate, un an mai târziu, ajunsese la 453 de kg, iar doi ani mai târziu a murit. La momentul decesului, avea o greutate de 262 de kg.

3. Cel mai decorat campion olimpic din toate timpurile.

O medalie de aur e greu de obținut, pentru că trebuie să concurezi cu cei mai buni atleți din lume și poți încerca asta doar o singură dată la fiecare patru ani. O singură medalie obținută este deja o reușită extraordinară. Însă, Michael Phelps deține momentan recordul pentru cele mai multe medalii de aur câștigate de o singură persoană în istorie. Phelps a câștigat 28 de medalii olimpice de-a lungul carierei sale. Din acestea, 23 sunt de aur, trei de argint și două de bronz. Pe lângă reușitele sale spectaculoase, Phelps a stabilit o serie de recorduri, precum cele mai multe medalii de argint câștigate într-un singur.

2. Omul care a supraviețuit cele mai multe explozii atomice

Atunci când SUA a lansat prima bombă atomică folosită în război în orașul japonez Hiroshima, între 90.000 și 146.000 de japonezi au murit, fie pe loc sau în timp din cauza radiațiilor. La două zile după ce „Little Boy” a fost aruncată în Hiroshima, o altă bombă, numită „Fat Boy”, a fost lansată în Nagasaki, rezultând în uciderea între 39.000 de și 80.000 de oameni. Un bărbat a fost martor la ambele evenimente iar recordul său sperăm să nu fie niciodată doborât. Atunci când prima bombă a fost lansată, Tsutomu Yamaguchi se afla spre Hiroshima pentru o călătorie de afaceri. După ce orașul a fost distrus, acesta s-a întors în orașul său natal, care din păcate era Nagasași. A ajuns tocmai la timp să fie martor și să supraviețuiască bombei. Tsutomu Yamaguchi a murit la vârsta de 93 de ani, fiind diagnosticat cu cancer la stomac.

1. Cele mai multe recorduri deținute de o singură persoană

Lui Ashrita Furman nu îi pasă doar de un singur record. Furman își dorește să stabilească cât mai multe recorduri cu putință. Tocmai de aceea, acesta deține recordul pentru cele mai multe recorduri deținute în istorie. În decurs de 30 de ani, Furman a stabilit peste 600 de recorduri. Însă, nu toate au rezistat, iar în ziua de azi deține în jur de 200. Primul record pe care l-a stabilit după ce a făcut 27.000 de sărituri cu forfecare în doar șase ore și 45 de minute. De atunci, Furman a stabilit recorduri pentru cele mai multe torțe stinse într-un minut, cele mai multe săgeți rupte cu gâtul într-un minut și alte sure de recorduri. De asemenea, tocmai pentru că a stabilit atât de multe record, este foarte puțin probabil că altcineva va dedica atâta timp și energie să îl întreacă. Totuși, nu se știe niciodată.

