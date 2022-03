Copiii războiului din Ucraina sunt (și) în grija Bibliotecii „Steliana Grama” din Soroca

Recent Biblioteca Naţională a Republicii Moldova a elaborat un Program de lucru cu persoanele refugiate din Ucraina, cu genericul ,,Biblioteca în ajutorul refugiaţilor”.

Ca şi alți oameni cu inimă mare, Biblioteca pentru copii ,,Steliana Grama” şi-a deschis uşile pentru un grup de copii refugiaţi, copii războiului din Ucraina. Aproape zilnic acești copii, împreună cu câțiva părinţi, ne vizitează biblioteca. La rândul nostru, oferim copiilor un spaţiu cald pentru petrecerea timpului liber. Vreau să menţionez că aceşti copii locuiesc la familii din cartierul nostru. La început am organizat o Tură ghidată – copii au făcut cunoştinţă cu biblioteca pentru copii, cu serviciile prestate de noi, cu mica Ludotecă care include jocuri pentru copii, jocuri de masă, jocuri electronice, puzzle, jucării, cărţi viu colorate – cu tot ce înseamnă o bibliotecă pentru copii, înzestrată cu tehnologiile moderne. La rândul lor, copii ne-au povestit despre urgiile prin care au trecut în orăşelul lor, Berdicev. Am văzut lacrimi de durere în ochişorii lor or, de mici au în inimă un patriotism adevărat. Am implementat un program de lucru cu aceşti copii, care au devenit utilizatorii noştri. Totul petrecem în limba rusă, pe care copiii o înţeleg, dar mai utilizăm, pe ici-colo, și limba ucraineană. Confecţionăm, colorăm, desenăm, navigăm pe Internet cu ajutorul Tabletelor, facem aplicaţii conform vârstei și toate acestea împreună cu copii noştri utilizatori. Îmi place că copii au găsit limbă comună, se înţeleg prin gesturi, prin priviri, vem şi utilizatori de origine rusă, care au și rolul de traducători – într-un cuvânt, ne înţelegem de minune. Le punem la dispoziţie oaspeților un ceai cald, cu dulciuri…

Zilele acestea am organizat şi o Tură ghidată la Muzeul de Etnografie din Soroca, unde domnul Nicolae Bilat le-a povestit copiilor refugiaţi cu mare drag lucruri interesante despre obiceiurile şi tradiţiile poporului nostru.

Astfel, biblioteca este alături de aceşti copii, facem ceva pentru ei şi vom sta la dispoziţia lor ori de câte ori va fi nevoie. Aşteptăm şi alţi refugiaţi, cu mare drag, la Biblioteca noastră pentru copii ,,Steliana Grama”

Maria Purice,

bibliotecară principală la Biblioteca pentru copii ,,S.Grama”