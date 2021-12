SOLUȚII: Cum să muți un sat pe internet ca să-i rezolvi problemele

Grupul din satul vecin, Porumbeni numără peste 1600 de membri și a fost creat în 2015, având motto-ul „Să dezvoltăm împreună localitatea în care locuim!”.

Despre problema legată de mirosul neplăcut menționată mai sus am discutat și cu unul dintre administratorii grupului „Porumbeni”. Pentru rezolvarea acesteia însă a fost nevoie de trei-patru ani. „Prin intermediul grupului, noi am presat autoritățile foarte mult. Am făcut două-trei adunări publice, am chemat jurnaliștii, a venit Inspectoratul Ecologic. Și, recent, primăria Măgdăcești a prelungit țeava de canalizare și nu mai miroase atât de puternic [în Porumbeni]”, explică unul din administratori.