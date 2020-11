Mesaj din diasporă: „Diaspora este formată din oameni activi, care își doresc o schimbare”

În străinătate s-au format și se formează zeci de mii de studenți, profesioniști, antreprenori și oameni de cultură capabili să aducă o contribuție remarcabilă în dezvoltarea țării. Diaspora are un rol extrem de important, aceasta promovează imaginea țării, de asemenea datorită diasporei sunt promovate valorile naționale, patrimoniul cultural și spiritual al Republicii Moldova.

Rolul diasporei este semnificativ nu doar din punct de vedere financiar, dar și din punct de vedere socio-politic. Diaspora este formată din oameni activi, care își doresc o schimbare, fără această clasă de oameni nu ar fi posibilă dezvoltarea Republicii Moldova. Și eu fac parte din diasporă, astfel pot afirma faptul că implicarea noastră în viața politică, economică, științifică, socială și culturală trebuie să devină o prioritate. Cetățenii moldoveni din diasporă pot contribui decisiv la dezvoltarea țării, inclusiv prin implicarea noastră în procesul electoral. Am fost plăcut surprinsă de numărul mare de cetățeni aflați în străinătate care au votat în acest an. Cetățenii Republicii Moldova stabiliți peste hotarele țării au înregistrat un record de prezențe la urnele de votare, 15 la sută din alegătorii care și-au exprimat votul au fost din străinătate. Mă bucur enorm de mult că moldovenii de peste hotare s-au mobilizat și au ieșit în număr mare la vot. În pofida pandemiei, a ploii și a frigului de afară, am stat la coadă pentru a putea vota, dând dovadă de solidaritate, responsabilitate și patriotism. Spiritul ambițios, curajos și orientat spre schimbări ne motivează să ne implicăm. După părerea mea, asumarea unui rol activ în viața societății, prin exprimarea opiniilor, participarea la vot sunt premise pentru a ajunge la schimbarea mult dorită. Vă încurajez pe toți să vă implicați, să nu fiți indiferenți, să fiți cetățeni activi, să dați dovadă de curaj, demnitate, responsabilitate și solidaritate pentru un viitor mai prosper, pentru o țară mai bună!

Irina Jitniuc, România

Vedeți pe link-ul de mai jos și alte păreri…