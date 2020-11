Mesaj din diasporă: „Noi știm cum e să te simți străin la un colț de masă, să vorbești într-o limbă, dar să gândești în alta…”

Diaspora, „un electorat paralel / o lume paralelă”. Într-o oarecare măsură, „președintele tuturor” are dreptate, știți de ce? Pentru că noi, diasporenii, trăim în două lumi: suntem prezenți doar cu trupul în una, iar în cealaltă cu sufletul. Doar noi știm cum e să te simți străin la un colț de masă, să vorbești într-o limbă, dar să gândești în alta. Noi alegem să ne vedem familia o dată în an și să ne împărtășim gândurile și emoțiile doar virtual. Consider că acest candidat nu a jignit doar moldovenii din diasporă, dar a jignit o țară întreagă, pentru că majoritatea avem cel puțin o rudă plecată departe. Însă, în ciuda timpului urât de afară, noi, moldovenii din Marea Britanie, am dovedit că putem fi uniți și că mai putem avea o șansă la un viitor frumos — acasă. Dacă trecem și la latura financiară, diasporenii sunt cei care trimit anual sume mari de bani pentru a-i ajuta pe cei ramași acasă. La această temă am putea discuta ore în șir, dar cred că cuvintele sunt în plus și cu toții cunoaștem situația din țara noastră. Noi, studenții din diasporă, credeți că nu am fi vrut să ne facem studiile acasă, lângă familia noastră, în țara în care am copilărit? De aceea este foarte important ca în acest an noi cu toții să ieșim la vot și să facem o alegere corectă!

Mădălina Gîncu, Marea Britanie

Vedeți pe link-ul de mai jos și alte păreri…