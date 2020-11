Amicul necruțător la împrumut

Tot mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova se bucură de propunerile privind acordarea împrumuturilor pe termen scurt de către organizațiile de micro finanțare. La momentul de față, însă, cooperarea cu astfel de companii oferă condiții de nesiguranță, deoarece activitatea acestora nu este controlată suficient de către stat.

Pentru persoanele fizice micro creditele sunt atractive din mai multe considerente: procesarea rapidă, pachetul minim de documente, de multe ori pentru a obține un credit este nevoie doar de buletinul de identitate, cele mai atractive condiții de creditare … Dimineața când merg la serviciu, pe lângă unele organizații de împrumut din oraș stă o grămadă de lume: bătrâni, tineri, persoane de vârstă medie. Toți vor bani, dar nu știu care vor fi consecințele. Acum dacă deschizi calculatorul ori televizorul se face reclamă la așa tipuri de bănci: ”Banca de micro finanțare – amicul tău la credit.” Frumos și tentant, dar uneori vrei să strigi în gura mare – „Care amici, domnule, poate inamici”. Or, cunosc un om, care și-a pus capăt zilelor din cauza procentelor puse de bancă.

De altfel, în plasa unei astfel de instituții a căzut și copilul unei femei, când a luat primul credit fiind student. „Eu ca mamă l-am închis, ne zice Valeria B. Ei i-au acordat credit fără buletinul de identitate, fiindcă buletinul copilului meu era acasă și el trăiește în Chișinău. Firma a lăsat să treacă 5 luni, apoi mi-a venit o scrisoare de amenințare. Am primit scrisoare și de la „binefăcătorii” de colectori. Copilul meu a luat 1000 lei și la urmă am achitat aproape 6.000 lei. Acum la moment cu copilul meu lucrează psihologii, fiindcă el a mai căzut pradă lor.“ În ziua de azi sunt multe tentații pentru copii: băutură, țigări, substanțe stupefiante, jocuri de noroc și nenorocitele de credite, pe care le dau la studenți. Ei, doar nu au sursă de venit, cum poți da banii? Aceste tipuri de bănci cresc ca ciupercile după ploaie, dar mai multe-s otrăvitoare. Unde este dreptatea? La fundul mării… „ Am luat de la „Sebo“ din oraș un credit de 6 500 lei, acum am de achitat îndoit”, ne povestește Tamara P.“. Femeia nu știe ce să facă, este singură, a fost tentată de reclamă și a luat pentru nevoi gospodărești cu gândul că o să scape de nevoi, dar s-a întâmplat tocmai invers. Pentru comentarii m-am adresat consultanților de la „Sebo“ și iată ce ne-au comunicat ei: „Oamenii sunt iresponsabili, fiecare contract este întocmit după lege. Nu sunt comisioane ascunse și totul este indicat în contract. Clienții cu 3 zile înainte de penalizare sunt anunțați. Penalitatea nu poate depăși suma împrumutului în nici un caz. Oamenii vin benevol la noi, cu forță nimeni nu este luat.“

Pentru mulți dintre noi, există momente în viată când avem nevoie de un împrumut, fie că este vorba despre un credit de nevoi personale, unul ipotecar…Cu toate acestea, să ai datorii este stresant și provoacă o mare presiune la nivel psihic. Să te împrumuți poate părea ușor, având în vedere gama largă de opțiuni de pe piață, dar poate deveni dificil de gestionat. Sfatul nostru este să ai grija de creditele la care te “angajezi”, pentru că rata dobânzii poate crește rapid. Din păcate, mulți oameni ajung să plătească mai mult pe dobânda datoriei decât pentru creditul în sine.