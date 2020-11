Mesaj din diasporă: „Niciodată nu aș fi crezut că voi ajunge la vârsta de 60 de ani și voi deveni „o lume paralelă” cu Republica Moldova”

Spun cu mândrie că sunt cetățean al Republicii Moldova și din acest motiv mă doare absolut totul ce se petrece acolo, pe meleagurile natale. Am o responsabilitate foarte mare, și anume responsabilitatea de a exercita corect și bine gândit dreptul la vot. M-am născut pe un picior de plai, pe o gură de rai, unde am reușit să construiesc o casă, să sap o fântână, să sădesc un copac (ba chiar mai mulți). Fiind în Republica Moldova, am avut un serviciu, iar în calitate de membră a unei organizații nonguvernamentale m-am implicat de nenumărate ori la implementarea proiectelor din comunitate. Am crescut și educat doi copii, care ulterior au decis să-și continue drumul vieții în afara țării (Canada). Așa a vrut soarta ca noi sa fim lângă copii și nepoți acum, departe de meleagurile natale, dar oriunde ne-am afla, gândul ne duce la baștină, la tot ce am lăsat în urmă, la rude și prieteni dragi. Niciodată nu aș fi crezut că voi ajunge la vârsta de 60 de ani și voi deveni „o lume paralelă” cu Republica Moldova. Probabil, suntem văzuți astfel de către „cineva” pentru că putem gândi lucid, avem demnitate și putem face o alegere corectă. Pentru că într-o țară prosperă oamenii sunt apreciați de către stat, iar tolerarea corupției este considerată una dintre cele mai mari crime comise de guvernare. Trăiesc mereu cu speranța că și în țărișoara noastră va fi mai bine vreodată, iar toți cei plecați în lumea mare să poată reveni cu drag acasă. Țara noastră a pierdut foarte mulți tineri cu un mare potențial. Este strigător la cer, dar a mai rămas un grăunte de speranța, iar acest grăunte trebuie sa încolțească pe 15 noiembrie. Îndemn toată lumea de pretutindeni să iasă la vot și să aleagă cu rațiunea.

Rodica Tîltu, Canada

Vedeți pe link-ul de mai jos și alte păreri…