Cine sunt cei 56 de cetățeni de onoare ai municipiului Soroca? De la Ion Druță la Leon Casso

Din 1993 și până acum peste 50 de persoane au primit distincţia de cetăţean de onoare al oraşului sau municipiului Soroca. Printre ei sunt foști conducători ai administrației publice locale, medici, profesori, oameni de cultură ș.a., care fie își au rădăcinile la Soroca, au trăit aici sau au ajutat la dezvoltarea localității.

Vă propunem să parcurgeți lista acestora preluată de pe site-ul primăriei municipiului Soroca și să comentați pe care dintre aceștia ați avut ocazia să-i cunoașteți și în ce împrejurări.

1. Aleinicov Feodor – c/o 27/12 din 11.02.2010(16.06.1910) 2. Soltuz Nicolae – c/o 27/12 din 11.02.2010(21.06.1912)

3. Casso Leon – c/o 27/12 din 11.02.2010(17.10.1913) 4. Homenco Stepan

5. Vasserman Zinovie – c/o 7/14 din 23.07.1993

6. Aţeli Adolf – c/o 7/14 din 23.07.1993

7. Şincari Ion – c/o 7/14.2 din 23.07.1993

8. Zisman Simion – c/o 5/15 din 26.05.1994

9. Gînga Axentie – c/m 3/5 din 14.09.1999 10. Lerner Ruhlea – c/m 3/5 din 14.09.1999

11. Pasecinic Boris – c/m 3/5 din 14.09.1999

12. Rudenco Ion – c/m 3/5 din 14.09.1999

13. Starîş Eugenia – c/m 3/5 din 14.09.1999

14. Maurizio Riva – c/m 11/8 din 15.08.2000

15. Jacques Brotchi – c/m 30/1 din 10.09.2002 16. Sacovici Vasile – c/m 27/9 din 19.04.2002

17. Costeţchi Alexandru – c/m 40/7 din 20.05.2003

18. Popovschi Ion – c/o 10/17 din 28.10.2004

19. Ostapciuc Eugenia – c/m 26/10 din 29.06.2006

20. Robu Nicolae – c/o 19/10 din 16.04.2010 21. Ceban Valeriu – c/o 22/13 din 06.08.2009 22. Bulat Nicolae – c/o 22/14 din 06.08.2009 23. Dragnev Demir – c/o 27/12 din 11.02.2010 24. Topor Valeriu – c/o 28/28 din 22.04.2010 25. Purice Valentin – c/o 28/28 din 22.04.2010 26. Bodnari Eugenia – c/o 39/7 din 28.04.2011

27. Andrieș Dumitru – c/o 2/9.1 din 04.08.2011 28. Cojuhari Anastasia – c/o 2/9.3 din 04.08.2011

29. Mihailov Lucia – c/o 2/9.4 din 04.08.2011

30. Joian Agnesa – c/o 2/9.5 din 04.08.2011 31. Caldare Anatolie – c/o 2/9.6 din 04.08.2011 32. Andon Claudia – c/o 2/9.7 din 04.08.2011

33. Cucereavîi Alexandru – c/o 2/9.9 din 04.08.2011

34. Danileico-Pilipețchi Maria – c/o 2/9.10 din 04.08.2011

35. Popovschi Mihail – c/o 2/9.11 din 04.08.2011

36. Chișner Anatolie – c/o 9/2.12 din 15.12.2011

37. Gherman-Timciuc Ludmila – c/o 10/3 din 26.12.2011

38. Bronfman Mătiu – c/o 15/43 din 30.05.2012

39. Druță Ion – c/o 18/6.1 din 10.08.2012 40. Rusu Eugenia – c/o 18/6.2 din 10.08.2012

41. Pavlov Lidia – c/o 18/6.3 din 10.08.2012

42. Criganuța Leon – c/o 18/6.4 din 10.08.2012

43. Pîslari Silvia – c/o 18/6.5 din 10.08.2012

44. Despa Larisa – c/o 32/6.1 din 21.08.2013 45. Cobăsneanu Victor – c/o 32/6.3 din 21.08.2013 46. Saftiuc Gheorghe – c/o 32/6.5 din 21.08.2013 47. Gresev Oleg – c/o 32/6.6 din 21.08.2013 48. Coşciug Tamara – c/o 32/6.7 din 21.08.2013 49. Moscaliciuc Constantin – c/o 32/6.10 din 21.08.2013

50. Lupu Nina – c/o 32/6.11 din 21.08.2013

51. Dragan Sergiu – c/o 43/5.2 din 25.08.2014

52. Agachi Efim – c/o 43/5.3 din 25.08.2014 53. Gumenîi Liuba – c/o 43/5.4 din 25.08.2014

54. Barabaş Nicolae – c/o 43/5.6 din 25.08.2014

55. Nesterenco Constantin – c/o 45/26 din 30.10.2014 56. Popuşoi Vasile – c/o 2/26 din 25.10.2015