Trei întrebări pentru: Ghenadie Pereteatcu, primarul satului Băxani

Observatorul de Nord continuă rubrica ”Trei întrebări pentru primarul/consilierul tău”, în cadrul proiectului ”E timpul să fii activ”. Astăzi avem trei întrebări pentru domnul Ghenadie Pereteatcu, primarul satului Băxani, despre cum e să fii primar la al doilea mandat, drumuri bune și nu prea și consolidarea comunității locale.

-Domnule Pereteatcu, nu sunteți la primul mandat de primar, aveți deja experiență de gestionare a localității. Cu ce obiective (promisiuni electorale) care ați venit în funcție de data aceasta și la ce etapă de realizare sunt?

– Da sunt primar la al doilea mandat. În anul 2015, la alegerile locale, am obţinut primul mandat de primar, implicându-mă în proiectul cu apa bună pentru satul Băxani, cîştigat de predecesorul meu domnul Morneală Ion, care a reuşit şi a forat fîntâna arteziană din sat. Am reuşit şi am conectat sătenii la apă bună, am instalat trnul pentru apă cu o capacitate de 60 tone cu înălţimea de 22 m.

În campania electorală din 2015 nu am făcut nici o promisiune pentru săteni. Acum în campania electorală din 2019 am promis sătenilor că o să reuşesc 100% să fac următoarele lucruri pentru sat, având experienţă de gestionare a localităţii. Obiectivele sunt cel puţin 10 la număr:

Drumuri – 7 km în varianta albă. Iluminarea stradală – 6 km. Colectarea gunoiului. Piaţa loc amenajat. Teren de joacă şi mini stadion pentru copii. Amenajarea unui parc. Casă socială. Sală multifuncţională pentru tineri şi bătrîni. Amenajarea terenului lingă Crucea de la intrarea în sat. Diferite manifestări culturale.

– La ultima întâlnire cu echipa OdN, erați preocupat de problema drumului de acces spre localitate, care se afla într-o stare deplorabilă și știm că tot băteați pe la diferite uși pentru a obține susținere/ajutor ca să îl reparați. Care este starea acestui drum și cum s-au desfășurat lucruile în acest sens?

– Satul Băxani se află la o distanţă de 4500 metri de traseul de legătură din tre oraşul Soroca şi oraşul Drochia. În 2018 am înaintat mai multe demersuri la Consiliul Raional Soroca dar şi la Ministerul Transporturilor şi în 2019, din 4500 m de drum regional G13 s-a făcut în variantă albă 1,500 m.

În 2020am scris alte demersuri către Direcţia de Transport din cadrul Ministerului vizat. Şi la moment se lucrează la o porţiune de 1500 m în variantă albă, pe acest segment de drum s-a făcut un pod de scurgere a apei. La intrarea în sat până la sfirşitul timpului favorabil de lucrări urmează să mai facem un pod lotou pentru redecţionarea şi scurgerea apei spre râpa satului.

Dintre cei 4500 m de drum, 3000 m îi putem aprecia cu calificativul „bine” chiar dacă e reparat în variantă albă. Restul de 1500 m rămân pentru anul 2021.

–Sunteți unul dintre primarii deschiși pentru proiecte și dornici de a consolida comunitata locală și sătenii din diasporă. Ce succese ați înregistrat până acum?

– În anul 2016 în incinta Academiei de Teologie din Chişinău, cu Doamne ajută, am dat start întâlnirii cu Diaspora, cu Migranţii. La prima întâlnire din 101 invitaţi băxăneni (un parlament întreg), care trăiesc în Chişinău şi suburbiile capitalei, prezenţi au fost 60 persoane. Mai apoi, în fiecare an, ne întâlneam în satul natal Băxani, unde prezentam concerte chiar şi cu artişti din ţară, totodată abordam diferite teme de discuţii interesante pentru săteni dar şi pentru băştinaşi.

Se propuneau diferite strategii de dezvoltare a localităţii, benefice şi de folos pentru noi băxănenii. Chiar de fiecare dată din puţinul şi din mila băştinaşilor se colectau şi ceva bani pe care îi foloseam la dezvoltarea localităţii.

Aportul financiar la implimentarea ideii şi organizării zilei diasporei la Băxani l-a adus de fiecare dată agentul economic Vitalie Bacalîm. O implicare activă şi productivă a avut: APL, biserica, ONG ”Băxani casa părintească”, grădiniţa, școala şi multă lume din sat.

În anul curent, din cauza pandemiei şi a restricţiilor nu vom organiza în sat întâlniri cu băştinaşii, cu Diaspora, dar sperăm ca până la sfârşitul anului ONLINE şi prin reţelele de socializare să facem posibil întâlnirea noastră.

Sunt deschis pentru diferite proiecte şi sunt dornic de a mobiliza spre fapte bune atât sătenii cât şi Diaspora.

Chiar acum cu ajutorul sătenilor şi cu ajutorul Băxănenilor de pretutindeni implimentăm un proiect pentru reparaţia a 3 km de drumuri locale. Proiectul face parte din cadrul Programului „DAR” Diaspora Acasă Reuşeşte, unde Guvernul Republicii Moldova finanţează acest proiect cu 250000 lei, Consiliul Raional Soroca cu 150000 lei, agentul economic Vitalie Bacalîm cu 50000 lei, sătenii şi diaspora 50000 lei.

Pe această cale le mulţumim tuturor şi le zic: Universul este o imensă oglindă, ceea ce exprimăm spre el nu se întoarce înapoi. Dacă dăm iubire şi recunoştinţă vom primi înapoi acelaş lucru. Dacă dăm dezamăgire şi deznădejde, vom primi înapoi exact acelaş lucru. Este o minune Dumnezeiască cât de uşor putem să ne facem viaţa, cât de uşor putem să ne schimbăm viaţa şi starea noastră duhovnicească prin felul nostru de a ne raporta la valorile moral spirituale prin felul nostru de a fi în slujba lui Dumnezeu şi în jertfirea aproapelui.

Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru că m-am născut în acest sat şi mulţumesc tuturor Băxănenilor pentru toate. Doamne ajută!

-La rândul nostru Vă mulțumim pentru răspunsuri și Vă dorim succes!