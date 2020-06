Leneșul în pandemie: dimineața nu fac nimic, iar după-amiaza mă odihnesc.

În autobuz o tipă țipă din toți plămânii că i s-au furat banii de la sutien:

− Bine, dar n-ați simțit când a băgat mâna?

− Ba am simțit, dar am crezut că-i om serios!

  

Doi prieteni discută la telefon despre carantină:

– Cum îți petreci ziua?

– Păi dimineața nu fac nimic, iar după-amiaza mă odihnesc.

  

Doi prieteni stau de vorbă:

− M-am hotărât, divorțez.

− De ce?

− Ieri am ajuns târziu acasă și a aruncat cu farfurii după mine. De zece ani face asta și m-am saturat.

− Si de ce te-ai hotărât de abia acum?

− Pentru că aseară m-a nimerit…

  

Doi prieteni stau la discuții la o bere:

− Imaginează-ţi, nevastă-mea vrea să divorţeze.

− De ce?

− Pentru că, pretinde ea, aş neglija-o. Eu, care am fost tot timpul atât de atent cu ea. În fiecare dimineaţă i-am adus cafeaua la pat, ei nu-i mai rămânea decât s-o macine și să o prepare.

  

– Nu înțeleg cum trăiau oamenii înainte fără internet??? Am impresia că mureau de plictiseală.

– Ahaaa… baluri, dueluri, târguri, cruciade, represiuni, inchiziție, intrigi la palat…, chiar că nu aveau nimic cu ce se ocupa.

  

Cică bălegarul de vacă proaspăt poate opri COVID-19! Iată cum trebuie să procedați și ce se va întâmpla: introduceți ambele mâini în bălegar de vacă proaspăt, înainte de a ieși pe stradă. Această procedură vă va asigura că: a) nu vă veți atinge ochii, nasul, urechile sau gura; b) nimeni nu va strânge mâna cu tine; c) vă veți spăla corect pe mâini înainte de a consuma mâncare; d) nimeni nu se va apropia de tine când vei ieși pe străzi.

  

Un vânător este întrebat, ce calități îi trebuie unuia care vânează animale sălbatice?

− Trei lucruri: ochi buni, mână sigură și voce tare.

− Dar vocea tare pentru ce?

− Să fie auzit dacă stă in vârful copacului și cere ajutor.

  

Soția: Ies în oraș pentru vreo două ore. Vrei ceva?

Soțul: Nu. E suficient.

Similare